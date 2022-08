Lulù Selassié e Deddy stanno insieme? L’ex gieffina parla del loro legame

E' nata una nuova coppia: Lulù Selassié e Deddy di Amici sono fidanzati?

Lulù Selassié e Deddy sono fidanzati? L’ex gieffina, la principessa ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, dopo avere scattato un selfie nello stesso bagno in un cui poco prima aveva scattato una foto Deddy, adesso deve rispondere ai suoi follower. La presunta coppia in un attimo ha infiammato il gossip ma tutto è subito stato spento da Lulù. E’ la principessa etiope ad avere spiegato sui social il legame che c’è con il cantante di Amici. “Vi spiego come stanno le cose tra noi” ha commentato subito Lulù Selassiè alla prima domanda su loro due. La foto è vero che è stata scattata nel bagno di casa di Dennis Rizzi ma non c’è nulla da nascondere e la Selassié spiega che conosce bene Dennis e lo conoscono bene anche le sue sorelle, Jessica e Clarissia; infatti tagga entrambe e risponde.

Lulù Selassié era a casa di Denny

“Ti metteresti mai con Denny” ha chiesto una follower evitando la domanda diretta ma cercando di capire se il gossip fosse reale. “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino” questa la risposta dell’ex gieffina che a conferma di tutto ha chiesto aiuto anche alle due sorelle.

Quindi, Denny sarebbe legato a tutte e tre le sorelle Selassié. Molti hanno creduto a questa risposta ma altri continuano a dubitare che tra i due ci sia del tenero ma nessuna voglia di rendere gli altri partecipi. C’è chi pensa che Lulù sia ancora innamorata di Manuel Bortuzzo o comunque che sia ancora ferita da una storia d’amore finita ma in cui aveva creduto davvero molto. Ne è certo per esempio Giucas Casella. Lui conosce entrambi gli ex gieffini e ha visto nascere il loro amore.