Elisa Visari risponde alle voci di corna e tradimenti di Andrea Damante a modo suo

Tradimenti, corna: ci risiamo. Andrea Damante avrebbe tradito anche Elisa Visari? L'attrice risponde a modo suo via social

In queste ultime ore, Andrea Damante è tornato al centro del gossip e non di certo, per motivi che gli piaceranno. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha un passato da traditore seriale che è stato raccontato anche da Giulia de Lellis, nel su libro, Le corna stanno bene su tutto. Un passato ingombrante che ogni tanto torna a bussare alla porta. E’ successo in queste ore, dopo che sui social, alcuni esperti di gossip e cronaca rosa, hanno iniziato a parlare di un tormentato periodo di crisi nera tra Elisa Visari e Andrea Damante. I due fanno coppia fissa ormai da oltre due anni ma a quanto pare, l’ex vippone, non avrebbe perso il vizio…E quando si parla di vizio si intende quella irrefrenabile voglia di avere altre storielle oltre alla relazione ufficiale. Nulla che si possa dimostrare, sia chiaro. Solo voci secondo le quali, la vita notturna del Damante, lo porterebbe spesso lontano da Elisa Visari ( che a dire il vero questa estate ha seguito spesso il suo fidanzato, come dimostrato dalle storie in compagnia sui social) e quindi vicino alle tentazioni.

Andrea Damante ed Elisa Visari, aria di crisi?

Secondo Alessandro Rosica, i due sarebbero in crisi proprio a causa dei tradimenti che Elisa avrebbe scoperto e chissà, forse perdonato. In realtà la Visari in queste ore ha voluto rispondere a modo suo alle tante voci circolate in rete ( che sono diventati poi articoli sul web). L’attrice, che presto sarà protagonista della seconda stagione di Dentro ai tuoi occhi, ha postato due storie in cui mostra il suo fidanzato e i suoi amati cani. Parla di famiglia, di momenti magici da vivere, di vita. Insomma, nessuna crisi, nessuna separazione ma solo tanto amore. Eppure nonostante questo, c’è ancora chi non ci crede e chi pensa che Elisa, essendo forse un po’ ingenua, come era stata prima di lei anche Giulia de Lellis, e innamorata, non si renda conto di quello che succede intorno a lei…