Federica Pellegrini in nero al matrimonio, c’era il terzo abito per danzare con Matteo Giunta

Federica Pellegrini in abito nero al suo matrimonio per ballare il tango con Matteo Giunta

Anche per Federica Pellegrini c’era il terzo abito per il suo matrimonio, un abito nero, non un abito da sposa ma un vestito perfetto per ballare il tango con Matteo Giunta, suo marito. E’ al ricevimento nuziale che Federica Pellegrini ha indossato l’abito nero e le scarpe da ballo di ordinanza e si è esibita per i suoi invitati. Dopo il secondo cambio d’abito da sposa, dopo il tradizionale taglio della torta, Federica Pellegrini ha sorpreso tutti, stretta a Matteo Giunta ha dato vita ad un momento unico. Dopo la cena gli sposi si sono scatenati, tutti si sono scatenati in pista. Sui social girano foto e video che gli ospiti hanno pubblicato entusiasti di partecipare alle nozze dell’anno. Se molti sono rimasti sorpresi dalla semplicità dei due abiti da sposa scelti dalla campionessa di nuoto, allo stesso modo Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono riusciti a stupire tutti trasformandosi in ballerini di tango, scegliendo il ballo più sensuale tra tutti, svelando una doppia passione.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ballano il tango al loro matrimonio

Hanno danzato davanti ai loro 160 invitati, hanno tenuto il palco come poche coppie riescono a fare, hanno mostrato a tutti che li lega ben più di una passione. Lui è il suo ex allenatore, è lui che le ha fatto proseguire la carriera, che l’ha fatta brillare fino alla fine nelle lunghe vasche.

Un vestito nero, corto, una mise perfetta per lanciarsi nel primo tango da moglie davanti agli invitati all’hotel JW Marriott dell’isola delle Rose a Venezia. Niente giacca per Matteo Giunta ma tanti telefonini che riprendevano la scena pronti ad applaudire alla fine della loro esibizione. Un tango che ha fatto impazzire gli ospiti e che adesso fa scoprire che davvero Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono una coppia speciale.

Tolto l’abito indossato in chiesa, tolta la tuta bianca con scollo profondo a V sul decolleté e schiena scoperta, l’abito nero per il tango.