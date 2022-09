Quanto amore nella dedica di Fedez a Chiara: “Grazie per essermi stata accanto in questo anno complicato”

Quarto anniversario di matrimonio per i Ferragnez e dai social arriva la dedica di Federico alla sua Chiara

Quattro anni fa tutti gli appassionati di gossip e cronaca rosa avevano gli occhi puntati su Noto. Da tutto il mondo, telecamere, giornalisti, influencer, erano arrivati nella nostra bellissima Sicilia per lasciarsi travolgere dal matrimonio dell’anno. Le nozze dei Ferragnez. Tra musica, luci e un luna park a tema dedicato interamente all’evento, Chiara e Fedez il primo settembre del 2018 si giurarono amore eterno. E a distanza di 4 anni, arrivano dai social le bellissime parole del rapper per sua moglie. Gli ultimi mesi per Chiara e Federico non sono stati semplici. Il cantante ha scoperto di avere un tumore, ha avuto la diagnosi, è stato operato d’urgenza e al suo fianco ovviamente ci sono stati i suoi genitori e Chiara che non lo ha mai lasciato da solo. Anche per questo, nel quarto anniversario, il grazie di Fedez alla Ferragni è ancora più speciale.

La dolce dedica d’amore di Fedez a Chiara per i primi 4 anni di matrimonio

Ha scelto alcune delle immagini più belle di quel giorno perfetto Fedez, per i suoi auguri a Chiara. E poi le ha dedicato queste dolcissime frasi: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole.” Il riferimento è chiaramente agli ultimi mesi di questo anno complicato e alla battaglia contro il tumore. Fedez ha poi continuato: “Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai.“



E poi, ricordandole quanto la ami, ha concluso: “Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti.“