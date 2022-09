Roberta Morise fa gli auguri ad Elisabetta Gregoraci fidanzata con il suo ex compagno?

Roberta Morise conferma la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex fidanzato

Roberta Morise conferma tutto, con una breve risposta sui social conferma la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex fidanzato. E’ da un po’ di tempo che si parla di un nuovo amore nel mondo dello spettacolo e della conquista di Giulio Fratini, l’ex fidanzato di Roberta Morise. Tutto sembra sia alla luce del sole anche se Flavio Briatore di recente aveva commentato che non ne era al corrente, che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini erano solo amici. La conduttrice di Camper con poche parole ha confermato il gossip del settimanale Chi, ha rivelato di essere felice per la nuova coppia. Non si sa se questa sia la verità o se dietro si nasconda la sottile ironia della Morise ma intanto adesso i paparazzi faranno davvero di tutto per beccare ancora una volta insieme Eli Greg e Fratini.

Giulio Fratini ha una nuova conquista nel mondo dello spettacolo

“Su Chi è uscito che il tuo ex è stato in un resort di lusso in Sicilia con Elisabetta G. Non c’è paragone, tu sei bella, giovane e una gran signora. Ci perde lui” questo il commento sui social da parte di un follower di Roberta Morise. Lei ha risposto: “Sono felice per entrambi” aggiungendo l’emoticon con i cuoricini, ma quanto affetto c’è in questa risposta lo sa solo lei.

Magari tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci sarà un amore che durerà per tutta la vita o forse davvero sono solo amici ma per l’ex della Morise la splendida showgirl calabrese è anche un altro nome del mondo dello spettacolo che si affianca a lui. E’ anche l’ex di Raffaella Fico e non dimentichiamo il flirt che sembra avere avuto con Aida Yespica, mai confermato ma con tanti indizi del tradimento ai danni di Roberta. Cosa accadrà adesso? Cosa dirà Briatore?