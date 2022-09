Ironia dei giornalisti per la proposta di Basciano a Sophie Codegoni a Venezia: l’ex vippone risponde

Non è mancata sui social l'ironia dopo la proposta di matrimonio di Basciano a Sophie Codegoni

I giornalisti stranieri sono rimasti un po’ spaesati ieri dopo aver visto due semi sconosciuti ( per loro gli influencer che arrivano a Venezia sono tali, inutile negarlo) inginocchiarsi quasi insieme sul tappeto rosso di Venezia. A quanto pare non tutti ancora sanno che al Festival, in Italia, funziona anche così: si arriva per fare il red carpet, si fanno le foto e poi si esce da una uscita speciale, pensata proprio per chi non deve entrare alla Biennale per vedere il film. Ora non sappiamo se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano abbiano visto il film, se siano entrati dopo il red carpet ma di certo, sono stati protagonisti tanto che tutti i siti web da ieri, parlano di loro. Il motivo è la proposta che Basciano avrebbe fatto Sophie Codegoni, diciamo avrebbe perchè secondo qualcuno non si è trattato neppure di una proposta di matrimonio, ma solo di un regalo, un anello di fidanzamento senza nessuna promessa in particolare…E il gesto è stato notato appunto dai giornalisti stranieri che sui social, e non solo, hanno fatto delle battute e delle considerazioni. In particolare, il giornalista Jack King, ha fatto notare che questo gesto molto molto romantico, è arrivato mentre entravano in sala, gli attori e i protagonisti del film The Son, che di romantico, non ha proprio nulla.

Alessandro Basciano risponde al giornalista Jack King

Il giornalista britannico faceva notare come questa proposta di matrimonio, fatta da un influencer alla sua fidanzata, fosse arrivata in un red carpet dedicato a un film molto malinconico in cui si parla di depressione clinica. Ecco forse non il momento adatto, sottolineava King. Il Basciano ha deciso di rispondere: “La proposta non è legata al film caro Jack”. Riposta e tweet che sono diventati virali, e visto che il giornalista britannico, da ore ha reso il suo profilo twitter meno accessibile, immaginiamo che sia stato preso di mira a causa di questo suo messaggio social…