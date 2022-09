Emozioni Basciagoni a Venezia 79: Basciano chiede a Sophie la mano, lacrime sul red carpet

Alessandro Basciano ha chiesto la mano di Sophie Codegoni a Venezia sul red carpet

Sul red carpet di Venezia succede di tutto. E visto che le critiche per gli influencer che arrivano in laguna non mancano e ci si chiede spesso che cosa ci facciano lì, Alessandro Basciano e Sophie Codegnoni hanno dato un senso speciale alla loro presenza al Festival del cinema. Oggi infatti, per l’ex tronista di Uomini e Donne, è arrivata la proposta di matrimonio. A pochi mesi dalla nascita del loro amore, a pochi mesi dal primo bacio nella casa del Grande Fratello VIP, per Sophie Codegoni arriva la proposta, forse inaspettata. Chi avrebbe mai pensato di vedere il Basciano con l’anello sul tappeto rosso di Venezia? Ed è successo. Un vero trionfo di emozioni per i fan dei Basciagoni che in lacrime, hanno assistito a questa proposta indimenticabile, almeno per la coppia e per tutti i fan.

La proposta di matrimonio è sul red carpet per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Pochi secondi per una romanticissima proposta di matrimonio. E si, forse abbiamo sbagliato un po’ tutti a pensare che fuori dalla casa questa storia non sarebbe durata, che i due ragazzi erano molto diversi . A quanto pare sono davvero delle anime gemelle che si sono trovate e che hanno deciso di andare avanti insieme e costruire qualcosa di importante.

Il video della proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

#basciagoni #basciagonixvenezia79 Ecco qui mi hanno stesoNn possiamo aspettare perché basci sorprende sempre ditemi che nn è quello che penso io 😍😍😍Ma io vi amoo pic.twitter.com/31xn9efIDv September 7, 2022

Sophie mostra felice l’anello sui social

“Sei pezzo e ti amo da morire” ha scritto la Codegoni postando i primi video della proposta di matrimonio che Alessandro le ha fatto sul red carpet a Venezia. Poi felicissima, senza bisogno di aggiungere parole o altro, ha postato sul suo profilo instagram una foto in cui per la prima volta mostra il bellissimo anello che Alessandro le ha regalato. Non possiamo che fare i nostri auguri alla coppia per questo romantico momento e per tutti i momenti romantici che arriveranno in futuro.