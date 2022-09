Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: un indizio svela che non è finita?

C'è un indizio che svela che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini forse sono ancora una coppia

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno mai parlato della loro storia d’amore: i paparazzi li hanno beccati insieme e il gossip dopo le vacanze ha anche messo fine alla relazione. Tutto sempre senza alcuna parola da parte di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Adesso c’è però un nuovo indizio che fa supporre che Michelle e Angiolini stiano ancora insieme. La showgirl e conduttrice nel pieno dell’estate e della passione scoppiata per il bel chirurgo estetico ha semplicemente detto che avrebbe raccontato solo al momento giusto perché al momento non c’era niente di cui parlare, niente di così interessante per gli altri. Entrambi continuano a tacere ma il gossip ha ipotizzato che Michelle Hunziker abbia messo fine alla loro storia per le figlie. Oggi però è accaduto altro.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno ancora insieme?

Le vacanze sono terminate, entrambi sono tornati al lavoro e alla vita di sempre, per questo il gossip non li becca più insieme, ma chi dice che si sono lasciati? C’è un indizio che fa dubitare: Giovanni Angiolini ieri ha pubblicato la foto di una bambina, una piccola attrice che gli ha fatto venire voglia di pensare alla paternità.

E’ Michelle Hunziker a dare l’indizio perché poche ore fa ha condiviso tra le sue storie di Instagram un post della stessa piccola attrice. Sono messaggi di positività e buon umore della piccola Charlotte Tucker e non può essere solo una coincidenza che Giovanni e Michelle Hunziker abbiano scelto di pubblicare i suoi video a poche ore di distanza. Se non sono più fidanzati di certo sono in ottimi rapporti.

Intanto, è anche caduta la possibilità di un ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros Ramazzotti, anche in questo la cronaca non ha speranze. Così come non sembra ci sia più nulla da fare per il matrimonio della showgirl con Tomaso Trussardi, papà delle sue bimbe. Non ci resta che attendere il seguito.