Giovanni Angiolini dopo l’addio a Michelle Hunziker rivela il desiderio di un figlio

Giovanni Angiolini desidera avere una figlia come la bimba che mostra sui social: per questo è finita con Michelle Hunziker?

E’ davvero finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ma adesso il desiderio di avere un figlio esternato dal bel medico fa supporre che sia uno dei motivi del loro addio. Due vite diverse e davvero impegnative da gestire, il gossip ha sempre sottolineato che Michelle Hunziker forse ha fatto un passo indietro con Giovanni Angiolini perché è madre di tre figlie, due ancora troppo piccole. Magari Angiolini ha espresso anche a lei il desiderio di diventare padre ed è probabile che per la Hunziker non fosse un progetto realizzabile. Si è separata da troppo poco tempo da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste e a quanto pare anche un nipotino in arrivo. L’ex gieffino non fa mistero del suo desiderio e sui social pubblica il video di una bellissima bambina bionda e scrive dolcissimo che ha deciso, vuole una figlia proprio come quella bimba.

Novità in arrivo per GiovannI Angiolini

C’è altro nella sua vita, dopo l’addio a Michelle Hunziker ci sono progetti importanti, non solo quello di iniziare a pensare davvero a una famiglia da costruire ma anche per il lavoro. L’ex di Michelle Hunziker rivela che ciò che l’anima grida alla fine arriva, l’universo si prepara a realizzare un suo sogno. Parla di lavoro o d’amore? Sembra ci sia in arrivo un progetto importante. Infatti, Angiollini scrive un messaggio per dei casting: “Cerchiamo donne e uomini che vogliano migliorare il loro aspetto e che siano disposti a essere ripresi dalle telecamere, per un programma social. I trattamenti effettuati saranno gratuiti e le riprese avverranno a Roma”.

Chiede foto in privato e poi spiega che devono essere foto senza filtri, del viso in posizione laterale e frontale e che non ha bisogno di foto in costume da bagno o in intimo. Evidentemente qualcuno deve avere esagerato ne proporsi al bel dottore.