La fidanzata di Bortuzzo prende in giro i disabili in un vecchio video: bufera social, la risposta (VIDEO)

Che imbarazzo il video della fidanzata di Manuel Bortuzzo che prende in giro le persone con disabilità e che imbarazzo la reazione dell'ex vippone

Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo che, dopo aver chiuso la storia con Lulù Selassiè, ha voltato pagina. I due fanno coppia da qualche tempo anche se l’ufficialità è arrivata da poche settimane. Oggi però di loro non si parla per quanto siano teneri e carini insieme ma per un vecchio video che qualcuno ha ripubblicato in rete. Il web si sa, non dimentica e le tracce lasciate, in questo caso, sono davvero brutte. Un errore di gioventù quello della Benevieri probabilmente, ma il video che sta circolando in queste ore in rete, fa davvero discutere. La fidanzata di Manuel Bortuzzo infatti, in un video di cui è protagonista, entra in un bagno dei disabili ( dovrebbe essere tale visto che ha anche disegnato con cura il simbolo) e prende in giro le persone con disabilità, imitandone anche la camminata e le difficoltà nei gesti e nei movimenti. E’ un video davvero imbarazzante, e il fatto che sia vecchio non giustifica la ragazza che quanto meno, avrebbe dovuto scusarsi e invece, la reazione di Manuel è stata parecchio strada. Ora va detto che non sappiamo se quella storia pubblicata un’ora fa sia per dire la sua su queste polemiche, la tempistica è comunque sospetta.

La risposta di Bortuzzo alle polemiche: per chi è il gestaccio?

Manuel, lo stesso che in diretta al GF VIP parlava delle difficoltà di una persona disabile a vivere con solo la pensione ( peccato che lui non abbia di questi problemi, essendo stato in questi ultimi anni impegnato con un lavoro in tv e avendo tante di quelle entrate da poter davvero vivere di rendita anche per i prossimi anni, per non parlare di tutti gli sponsor tra vestiti e accessori che sfoggia ogni giorno), ha pensato bene di pubblicare una storia mentre mostra il dito medio. Storia in compagnia della sua fidanzata, nella bufera. Storia postata quando già da ore sui social non si parlava d’altro. Ribadiamo anche questo concetto: potrebbe essere un caso, una storia che si è caricata tardi e magari doveva essere pubblicata ieri sera ( ci prepariamo anche alle possibili scusanti che potrebbero arrivare in un secondo momento). Tutto di pessimo gusto in ogni caso, da questo video alla storia con il dito medio.

Il video incriminato

Direte che voglio attaccarla a prescindere, ma la realtà è che questo video in cui sono incappata ieri è uno dei più imbarazzanti, irrispettosi, vergognosi e fuori luogo mai visti. Per ovvi motivi mi sconvolge particolarmente il suo deridere la disabilità. pic.twitter.com/0UFHkEGLD0 September 10, 2022

E meno male che era Lulù Selassiè a mettere in imbarazzo il buon Bortuzzo…Una ragazza sensibile come Lulù mai avrebbe probabilmente pensato di fare un video osceno come questo.