Pago e Serena Enardu ci riprovano, lui le dedica una vecchia canzone

Pago e Serena Enardu tornano insieme? E' per lei quella vecchia canzone?

C’è un ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu, non c’è niente di ufficiale ma sembra che la coppia voglia riprovarci davvero. E’ The Pipol Gossip a parlarne e sembra davvero che nonostante tutti gli stracci volati la Enardu e Pago siano di nuovo innamorati. Non si sono mai persi del tutto, hanno continuato a frequentarsi perché tra il musicista e il figlio di Serena Enardu il legame non si è mai interrotto. Li ricordiamo coppia distrutta a Temptation Island ma poi li abbiamo rivisti non solo nelle rispettive interviste ma anche al GF Vip, adesso che non c’è nessun reality show in arrivo sembra che facciano di nuovo sul serio. Dicono che nell’ultimo periodo tra Serena Enardu e Pago sia cambiato qualcosa, dicono che si stanno rivedendo anche se adesso Tommaso è in America.



Serena Enardu dopo le crisi torna il sereno

Si sono lasciati più volte, hanno superato o forse mai superato più crisi e adesso si riscoprono innamorati. Sui rispettivi profili social non c’è un indizio preciso ma poco fa Pago rispolvera un suo vecchio brano, Aria di settembre: è la sua dedica a Serena? “Non si può cancellare… Tutto torna… è la via così” il cantante ripete alcuni versi, sembrano davvero per la sua ex compagna.

La loro ultima volta insieme risale a un bel po’ di tempo fa. Si lasciarono poche settimane dopo la fine del GF Vip, anche se in quella occasione fu l’ex tronista sarda a raggiungere Pago certa di amarlo ancora. Adesso c’è il nuovo colpo di scena, ci sono nuove canzoni da scrivere.

“Si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore vero”.