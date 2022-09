Ambra Angiolini e Francesco Scianna paparazzati insieme: le foto dicono tutto

Che passione e quanta dolcezza nelle foto rubate ad Ambra Angiolini e Francesca Scianna

Questa volta è Diva e Donna che lancia lo scoop su Ambra Angiolini e il presunto nuovo amore. Sembra che far battere il cuore di Ambra Angiolini si sia un famoso attore, un collega, Francesco Scianna. La rivista di gossip sceglie un titolo che racconta tutto: “Una notte di fuoco” poi parla di tenerezza e pubblica le foto scattate a Roma. Non c’è dubbio, se la storia d’amore tra Ambra e Francesco Scianna è reale sono una delle coppie che farà impazzire i fan. Bellissimi insieme e lei non si vedeva così felice da tempo. Passeggiano insieme nella notte romana, i paparazzi non li perdono di vista per tutto il tempo. Sembra davvero una bella serata di coppia. Ambra e Scianna sono seduti al tavolino di una bar, i gesti ci sono tutti, non è solo amicizia.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna che serata per la nuova coppia

Non c’è niente di ufficiale ma il gossip svela già tanto con gli scatti che Diva e Donna pubblica questa settimana. E’ la storia d’amore che in molte aspettavano dopo l’addio a Massimiliano Allegri; quel gossip ha lasciato un po’ di amaro in bocca e invece adesso tra Francesco Scianna e Ambra c’è molto di cui parlare.

Solo un flirt o un grande amore lo sapremo presto. Intanto, come sempre la Angiolini sembra una eterna ragazzina: jeans perfetti, top corto e addominali in evidenza. Lui in jeans e maglietta sembra il compagno ideale ma a parte l’apparenza sono i dettagli che parlano chiaro. Le mani si intrecciano, gli abbracci fanno chiudere gli occhi e i sorrisi sono dolcissimi. C’è qualcosa di molto intenso tra i due attori che non si trovano su un set ma nella vita reale. Si sono conosciuti nel 2016 per lavoro, entrambi erano protagonisti a teatro con “Tradimenti” per la regia di Michele Placido. Speriamo che questa volta non ce ne siano.