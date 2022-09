Silvia Slitti contro Ambra Angiolini che non lascia la sua casa: accuse imbarazzanti

Silvia Slitti conferma le accuse ad Ambra Angiolini: è lei che occupa abusivamente casa sua e tutto diventa ancora più imbarazzante

Silvia Slitti, nota wedding planner e moglie di Pazzini, ex calciatore, già ieri aveva raccontato una storia con protagonista Ambra Angiolini ma non avendo fatto il suo nome solo pochi minuti fa ha confermato che è proprio l’attrice la protagonista dei suoi dispiaceri. Silvia Slitti ha scritto tutto sui social, una storia dopo l’altra ha raccontato che Ambra Angiolini occupa la sua casa di Milano, senza più alcun diritto. Sono le sue parole, le sue accuse, le conferma e aggiunge che tutto adesso è in mano ai legali, i suoi e quelli di Ambra Angiolini. Sembra che in tutto questo centri anche Massimiliano Allegri ma questo è un problema tra l’allenatore e Ambra. Silvia Slitti vorrebbe solo tornare a casa sua, dare di nuovo la cameretta e i giochi a suo figlio; Ambra invece sembra non voler sentire ragione, resta lì, in quella casa. Sembra tutto così strano ma la Slitti racconta tutto e spiega la situazione che la fa stare malissimo.

Silvia Slitti deve andare in hotel perché a casa sua c’è Ambra Angiolini

Nelle storie non fa mai il nome di Ambra o Allegri e all’inizio non dice nemmeno che la casa è sua ma racconta di due protagonisti, lei e suo marito: “Arriva il Covid, le vite dei nostri protagonisti subiscono uno scossone. Decidono così a fine 2020 di fermarsi per un po’ in una località di mare per cercare un clima più sereno in piena pandemia e prendono in considerazione di affittare per 10 mesi, solo 10 mesi, quell’amata casa a una ‘persona’ che aveva bisogno di un favore… Ma purtroppo non sempre le persone si rivelano ciò che dicono e, anche se c’è una nota canzone che dice: ‘E se prometto poi mantengo’, non mantengono un bel niente”.

E’ facile intuire che chi non mantiene le promesse per la Slitti è Ambra Angiolini che sui social non ha detto nulla. Poco fa invece Silvia ha chiarito, confermato, aggiunto altro. Dopo avere ricevuto centinaia di messaggi risponde che ci tiene a puntualizzare che non ha risposto a nessun genere di domanda: “A chi mi dice di prenderla per i capelli, una serie di cose che non fanno parte di me. Se ieri mi sono premessa di fare quello che ho fatto è perché venivo da tanti mesi in cui ho cercato di trovare in ogni modo un dialogo. Seconda questione mi avete scritto mille messaggi se avevo fatto tutto sulla parola, no, c’era un contratto come è giusto che ci sia ma il problema è che siamo in una società dove è giusto che le persone siano tutelate ma forse a volte per la legge è più tutelato chi fa qualcosa di sbagliato di chi si trova nel giusto, quindi siamo andati per vie legali in modo educato”. Cosa accadrà adesso? Silvia Slitti ha spiegato che ha cercato in tutti i modi di andare incontro alle esigenze di Ambra, si è dispiaciuta per lei, le ha creduto ma che invece adesso pensa di avere sbagliato tutto, rivuole subito la sua casa ma ha paura passi ancora altro tempo mentre lei e suo figlio non si danno pace.