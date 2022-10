Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono lasciati? “Situazione delicata”

E' Benedetta Porcaroli a rispondere sulla presunta rottura con Riccardo Scamarcio

Un anno d’amore e per Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio forse la favola è già finita. E’ lei a parlare della storia con il collega, lo fa attraverso le pagine di Vanity Fair ma Benedetta Porcaroli desidera evitare polemiche. Il gossip ha parlato a lungo del loro amore, ben prima che i due attori confermassero, adesso sembra che quello stesso amore sia arrivato al capolinea. Una crisi come tante o una coppia come tante che si dice addio? La Porcaroli confida che la situazione è delicata ma aggiunge anche altro e fa supporre che con Riccardo Scamarcio sia già finita.

Benedetta Porcaroli risponde alle voci sull’addio a Scamarcio

Non desidera dire molto, come sempre tutela sua vita privata, come ha sempre fatto anche Riccardo. “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano… La situazione è delicata” ma con poche parole l’attrice blocca le altre domande. “Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”. Tra loro una differenza d’età evidente ma non è la prima volta che si innamora di un uomo ben più grande.

Non dice altro su Scamarcio ma sull’amore risponde: “Non pensi che faccia un casting sull’età: ho amato uomini più grandi così come ho amato coetanei. Ciò che cerco è qualcosa che catturi la mia attenzione, persone che in certi momenti sappiano toccare punti nevralgici e mi facciano vedere qualcosa di me stessa”.

Alla domanda sul legame con la figlia di Scamarcio, sui sentimenti obbligatori la sua risposta va ben oltre: “I sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori”.