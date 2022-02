Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli con il primo shooting di coppia presentano il film galeotto

La prima foto social di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio risale a qualche mese fa, con lo scatto della coppia in un ristorante. Adesso con il primo shooting di coppia la storia d’amore diventa ufficiale ma passa in secondo piano, perché per il pubblico Scamarcio e la Porcaroli prima di tutto sono due attori. E’ grazie al set se si sono conosciuti, se si sono innamorati al punto di stravolgere le loro vite. Galeotto il film L’ombra del giorno, che finalmente vedremo al cinema dal 24 febbraio. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono da tempo nel mirino del gossip, la loro storia, prima presunta e poi confermata da tanti indizi, ha riempito le pagine della cronaca rosa. L’attore pugliese sembrava felice accanto ad Angharad Wood, la coppia aveva anche avuto una figlia, la piccola Emily, poi è arrivato il colpo di fulmine.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli posano insieme per la prima volta

Per la prima volta insieme ma non solo perché sono una coppia: Benedetta e Riccardo sono i protagonisti del film “L’ombra del giorno”. Nel servizio di D Repubblica parlano molto più di lavoro che d’amore, preferiscono continuare a separare le due cose, la vita privata dal set. Si tengono per mano, si nota l’evidente complicità ma per il resto bocca chiusa, tranne un commento dell’attrice.

“Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri” un po’ poetica e tanto concreta.

Dopo le prime foto rubate, dopo lo scatto social in un ristorante, non ci sono delle vere foto di coppia ma ancora una volta c’è la conferma di un amore speciale. Tutti vorrebbero saperne di più, Scamarcio come sempre non dice nulla, nemmeno una parola. L’invito di entrambi è di andare al cinema.