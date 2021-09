La moglie di Riccardo Scamarcio sarebbe andata via di casa: è per Benedetta Porcaroli?

Si continua a parlare della presunta storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli e mentre si aggiungono dettagli pettegoli non arrivano smentite. Ed è ovviamente il gossip che è andato a caccia di indizi, così Diva e Donna fa sapere che la moglie di Riccardo Scamarcio ha lasciato la loro casa. Se davvero c’è una love story in corso tra i due attori quello che ha fatto Angharad Wood è il minimo. In base a ciò che mostrano le foto del settimanale la moglie di Scamarcio ha traslocato ed è già tornata a Londra, in più lui avrebbe tolto la fede. In molti non sanno nemmeno che Riccardo e Angharad si erano sposati, perché tutto sembra sia avvenuto in gran segreto. Ricordiamo che la coppia o ex coppia ha una figlia, la piccola Emily. Come sempre intorno all’attore pugliese regna il mistero, Scamarcio non gradisce mai che si parli della sua vita privata.

E’ finita tra Riccardo Scamarcio e la moglie?

Sembra che sia davvero finita con la madre di sua figlia e sembra che sia andata via di casa a causa di Benedetta Porcaroli, o meglio del nuovo amore. La prima indiscrezione era arrivata da Dagospia ma in base a una serie di avvenimenti sembra che la Wood abbia lasciato l’Italia e che tra la Porcaroli e Scamarcio l’amore proceda.

Angharad Wood avrebbe fatto un autentico trasloco facendosi aiutare dall’attrice Katy Louis Saunders, amica di Scamarcio e dell’agente inglese. Via gli scatoloni dalla casa in cui vivevano insieme alla loro bambina e via anche la fede al dito; questo è quanto avrebbero fotografato i paparazzi.

Il matrimonio tra la manager e Scamarcio sarebbe stato celebrato nel luglio 2020 ma la passione italo-inglese si sarebbe già spenta. Niente di certo per il momento, a parte che la giovanissima Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti sul set del film “La scuola cattolica” ma sarebbe stato il film “L’ombra del girono” il vero galeotto.