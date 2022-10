Maria Elena Boschi e Giulio Berruti festeggiano il compleanno pronti per il matrimonio

Maria Elena Boschi sogna un matrimonio in campagna e intanto festeggia il compleanno di Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati paparazzati al ristorante, nessuna novità ma erano lì per festeggiare il compleanno dell’attore. Una festa intima, poche persone e tutto l’amore possibile per la coppia. Pochi giorni fa il compleanno di Giulio Berruti ma la coppia ha anche altro da festeggiare perché finalmente c’è la data del matrimonio. La storia d’amore tra la Boschi e Berruti procede a gonfie e dalla cena con la famiglia dell’attore alla passeggiata per le strade di Roma è evidente che siano pronti per il matrimonio. Fanno sul serio, anche se le nozze erano nell’aria già da tempo ma Berruti e la Boschi hanno voluto riflettere a lungo, poi ovviamente c’è stato il covid che ha messo tutti in difficoltà e ha rimandato le date e gli eventi importanti. La deputata sogna una cerimonia nella campagna toscana, magari nella villa dei genitori tutto sarebbe perfetto ma non è questo il suo unico desiderio.

Nessuna crisi tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ma nozze in arrivo

Non è vero che erano sul punto di lasciarsi ma se davvero c’è stata una crisi negli ultimi mesi del 2021 adesso è tutto passato. Non diranno mai se c’è stato un allontanamento, sono sempre così riservati ma questa volta i paparazzi li hanno beccati al ristorante con i calici alzati, il brindisi, le candeline sulla torta di Giulio.

Tutto fa supporre che sia in arrivo il grande annuncio e i bene informati dicono che il matrimonio è previsto per la prossima primavera. Effusioni, coccole e risate e chi segue il gossip e da anni questa storia d’amore non vede l’ora di scoprire come sarà l’abito da sposa di Maria Elena Boschi e quali dichiarazioni d’amore saranno capaci di scambiarsi per rendere sempre unico il loro amore. Come sempre attendiamo i seguito di questa favola d’amore.