La madre di Giulio Berruti parla di Maria Elena Boschi, racconta di questa estate (Foto)

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono pronti per la convivenza? La rivista Chi anticipa la scelta romantica e importante della coppia, riporta le parole della mamma dell’attore e mostra le foto di un’altra uscita romantica di Maria Elena e Giulio. Insieme hanno già superato il lockdown restando uniti e innamorati, poi l’estate e alla fine l’inevitabile ammissione del loro amore. E’ stato Giulio Berruti a parlarne per primo in tv raccontando anche qualche dettaglio, gli inizi della loro storia d’amore. Maria Elena Boschi ha apprezzato molto, si è commossa ascoltando l’uomo per cui ha perso la testa, la naturalezza con cui parlava di lei. Le foto che pubblica questa settimana la rivista Chi immortalano la bellissima coppia a Fregene per il solito pranzetto, questa volta sono all’aria aperta, si godono un po’ di sole in queste ultime belle giornate d’autunno.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI IL 2021 SARA’ IL LORO ANNO

Il 2021 potrebbero sposarsi ma per il momento fanno un passo alla volta e sembra siano pronti per la convivenza. Cosa ne pensa la suocera, la madre di Berruti che ovviamente l’ha già conosciuta? “Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei” ha confidato la mamma di Berruti, Francesca Romana Reggiani. “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate – ha raccontato – E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.

Quindi non manca davvero niente a questa dolce storia d’amore iniziata evitando i riflettori e smentendo prima di avere la certezza che il loro fosse davvero un amore da raccontare a tutti. Sono ormai tante le foto della coppia sulle varie riviste di gossip, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non si nascondono più.