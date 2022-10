Paola Barale e Marco Bellavia a un passo dal matrimonio, poi è finita

Dalla rivista Chi parla Marco Bellavia e racconta della sua relazione con Paola Barale: stavano per sposarsi

Nel nuovo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i lettori del giornale diretto da Alfonso Signorini, potranno leggere una lunga intervista a Marco Bellavia. Il concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha lasciato da dieci giorni la casa ma c’è molta curiosità sulla sua vita. E anche sugli amori del suo passato. Alfonso Signorini aveva ricordato della storia d’amore tra Marco e Paola Barale, che negli anni ’90 erano amatissimi. Tra l’altro è davvero un caso eccezionale il fatto che la Barale sia protagonista di Ballando con le stelle mentre Marco era stato scelto per il GF VIP…Oggi l’ex volto Mediaset, racconta che cosa successe tra lui e Paola e spiega come andò a finire.

Marco Bellavia ricorda la sua storia d’amore con Paola Barale

Bellavia parlando della sua storia con Paola Barale ha raccontato: «Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti».

E ricordando gli anni d’oro della sua vita, quelli che mai potrà scordare, spiega: «In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di Love me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi. Con i Bee Hive (il gruppo musicale del telefilm, ndr) riempivamo i palazzetti. Sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto, è partito un boato: sono dovuti intervenire i poliziotti per portarmi al sicuro, è successo il finimondo».

Secondo l’ex fidanzata di Marco Bellavia, il mental coach è ossessionato dal suo passato visto che non riesce a capire perchè non ha avuto più spazio nel mondo della tv. La ex di Marco, ha rilasciato una intervista durante la quale spiega che il vippone starebbe cavalcando un’onda, per ritrovare il successo perduto.