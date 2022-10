L’ex fidanzata di Marco Bellavia non ha dubbi: “Ci sta marciando sopra, cavalca l’onda”

L'ex fidanzata di Marco Bellavia lancia delle pesanti accuse all'ex concorrente del Grande Fratello VIP 7

Sta facendo molto discutere in queste ore, una intervista che Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia ( i due hanno avuto una relazione di quattro anni) ha rilasciato al portare TuoMagazine.com. Nel corso di questa intervista l’ex del concorrente del Grande Fratello VIP 7 fa notare diverse cose. In primis spiega che Marco sapeva benissimo di quanto fosse importante la possibilità di tornare a farsi vedere in tv per giocarsi tutte le sue carte. Poi aggiunge anche altri dettagli: non crede che sua un bugiardo ma la situazione che si sta creando e che si è creata nella casa del Grande Fratello VIP potrebbe esser stata molto utile a Marco Bellavia. “Ci sta marciando sopra” ha detto la ragazza nella sua intervista. In questi giorni si è molto parlato di Marco, che tra l’altro sui social è passato ad avere una mancata di follower a quasi 200 mila persone che adesso lo seguono, e conoscono parte della sua storia, una storia che ha promesso di raccontare nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP.

Se anche volessimo ammettere che Marco si era costruito un personaggio ( a detta della sua ex neppure l’interessamento per Pamela Prati sarebbe vero, ma frutto di un calcolo preciso) non poteva aspettarsi la reazione dei suoi compagni di viaggio. Oggi se parliamo di Marco Bellavia, non è per i suoi tormenti, per i disagi, per i disturbi, ma per come tutto questo è stato accolto dagli altri concorrenti. E Marco, tutto questo non se lo poteva aspettare. I dubbi però, sono legittimi. Ed è chiaro anche aspettarsi racconti, come quello che la ex di Marco Bellavia ha fatto.

La voglia di rivalsa di Marco Bellavia

Nella sua intervista la ragazza racconta: “Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi”.

Un Marco diverso il Bellavia televisivo

L’ex di Marco Bellavia ha spiegato: “Credo proprio che ci stia marciando. ” Ha anche aggiunto che si tratta di un suo parere, di una sensazione che ha avuto mentre lo seguiva in questa avventura nella casa del Grande Fratello VIP. E ha aggiunto: “Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io… Non ho creduto e non credo al suo interesse per Pamela, la reputo una donna bellissima ma a mio avviso non di suo gusto. So che donne gli piacciono visto che sono stata la sua fidanzata per quattro anni! “. Ha voluto anche precisare: “Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. Ma posso solo dire a caratteri cubitali che Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere.”

Il piano B di Marco Bellavia

Secondo l’ex del mental coach, Marco sapeva bene che aveva due modi per far parlare di lui. Raccontare la sua storia e legarsi a un personaggio forte, come appunto Pamela Prati, oppure impietosire il pubblico. Di conseguenza, quando ha capito che la prima strada non stava funzionando, è passato al piano b. La Bosis spiega: “E’ passato al piano B ( quello di far impietosire il pubblico): a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più. Marco conosce molto bene le dinamiche televisive.” Ribadiamo qui il concetto: se nella casa ci fossero state anche solo tre persone vicine a Marco in questo contesto, non si sarebbe scatenato nulla. Il pubblico avrebbe apprezzato la reazione, l’empatia e la storia di Marco sarebbe stata simile a quella di altri concorrenti che in quella casa ci erano passati prima di lui.

L’ex di Marco però ha anche altro da dire.

Le offese e gli insulti

La Bosis spiega che una volta finito il gioco, è successa una cosa che non si aspettava. Quando Marco è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, le avrebbe mandato dei messaggi molto forti. La donna racconta: “ L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda.”

E ancora: “ Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno. Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi – ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio.”