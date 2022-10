Totti fa sul serio con Noemi: spunta l’anello, una promessa

Al dito di Noemi spunta un anello sarebbe un regalo di Totti ma non solo: c'è anche una promessa...

Nuova pagina della soap tutta romana che vede protagonisti Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Oggi sulla rivista Chi i lettori che amano il gossip potranno leggere un articolo dedicato all’ex capitano della Roma! Stando a quanto si legge sulla rivista Chi infatti, Francesco Totti starebbe già pensando a fare le cose sul serio con Noemi, molto sul serio, tanto da regalarle anche un anello di un certo valore. Non solo economico ma anche affettivo. Che tra i due ci fosse un legame molto importante, lo aveva fatto capire lo stesso ex capitano giallorosso nella sua unica intervista, quella al Corriere della sera, dove aveva descritto Noemi, come la donna che gli ha salvato la vita in un momento drammatico. Una donna che c’è stata per lui nei momenti più bui e che ha saputo comprendere i suoi demoni. Oggi Francesco Totti è tornato a sorridere al suo fianco e chissà, forse presto potrebbe farle una proposta importante.

Gli anelli di Totti e Noemi

Sulla rivista Chi vengono pubblicate alcune delle prime foto di coppia di Totti e Noemi che, solo dopo il compleanno dell’ex capitano, si sono mostrato insieme. Come si può vedere dagli scatti, pubblicati sul numero in edicola questa settimana, Francesco Totti e Noemi Bocchi indossano un anello all’anulare , sarebbe un anello simile per entrambi. Una sorta di promessa, a dieci mesi dall’inizio della loro relazione. Dieci i mesi ufficiali, ma c’è chi pensa che questa storia, sia iniziata molto prima, anche se Totti non vuole ammetterlo.

«Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già arrivati all’anello» scrive il giornalista Valerio Palmieri su Chi. «Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti». E chissà che Ilary non reagisca a modo suo, magari con una storia ironica su instagram, come ha fatto nelle ultime settimane ( epica la sua storia davanti al negozio dei Rolex, con tanto di tag all’ex marito).