Ilary Blasi ride davanti al negozio di Rolex e tagga Totti: che significa?

Nell'ultima storia Instagram Ilary Blasi tagga Francesco Totti e fa un gesto inequivocabile

Dopo le foto di Totti e Noemi Bocchi su Diva e Donna arriva subito un altro capitolo con Ilary Blasi. La conduttrice si riprende davanti al negozio Rolex, ride, fa un gesto che lascia libera interpretazione e tagga Totti. Ilary tagga anche Francesca Manzini, sua imitatrice, e Striscia la notizia. Non c’è dubbio che la storia appena pubblicata su Instagram da Ilary Blasi faccia riferimento alla famosa vicenda degli orologi che riguarda lei e l’ex marito e alla parodia della Manzini per Striscia la notizia. Ma che sta cercando di dire Ilary Blasi? Quello è il gesto di chi ruba o di chi pesca nel torbido? Il sorriso di chi ammicca ma a chi? Ilary ha fatto pace con Totti e il suo tag è un modo per dimostrarlo? Questo è poco probabile ma non sarebbe da escludere, anche se il gossip adesso è più scatenato che mai e pensa si tratti di una vendetta, una frecciatina, un modo per scatenare altre battaglie.

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno nessuna voglia di lavare i panni sporchi in famiglia

Ilary Blasi non rilascia interviste ma con le sue storie su Instagram dice molto di più. Totti ha parlato solo una volta e ha combinato un disastro. Come se non bastasse ci pensano amici e nemici ad aggiungere molto altro ma a questo punto la curiosità sul video di Ilary Blasi davanti al negozio di Rolex è più forte di tutto il resto, supera anche le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi al ristorante; il locale che era così caro alla ex coppia.

Cosa farà adesso l’ex calciatore, risponderà al tag dell’ex moglie o resterà in silenzio? Di certo alla Blasi non manca la capacità di sorprendere e forse anche di fare esplodere Totti. In tutto questo ci sono sempre i loro figli che ovviamente adorano entrambi i genitori.