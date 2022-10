Totti e Noemi Bocchi le prime foto mano nella mano e con i figli: non si nascondono più

Francesco Totti e Noemi Bocchi si amano alla luce del sole, nelle foto ci sono anche i figli dell'ex calciatore

E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto dell’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia non si nasconde più e già dalla copertina del settimanale di gossip si vedono Totti e Noemi mano nella mano. Sarà tutto in edicola da domani 5 ottobre ma già le prime foto di Noemi e Totti fanno parlare ancora. Sembrano una coppia come tante, lei forse sorride più di lui ma magari è solo in quello scatto che l’ex calciatore sembra pensieroso. Sono gli scatti rubati dai paparazzi il giorno del compleanno di Totti, non sono le foto ufficiali della coppia ma solo perché non le hanno scattate loro, non le pubblicano loro, è chiaro però che non c’è più l’intenzione di vedersi tra le mura di una villa ma quella di vivere il loro amore alla luce del sole.

Con Francesco Totti e Noemi Bocchi ci sono anche i figli Chanel e Cristian

E’ vero che il ristorante scelto per la festa di compleanno non è stata un’idea dell’ex capitano, non è stata una cattiveria fatta ad Ilary Blasi. E’ vero che quello è il locale in cui le chiese di diventare su moglie ma questa volta lì ci entra bendato, la sorpresa, la festa, tutto è stato organizzato da Noemi Bocchi.

Diva e Donna pubblica foto che arrivano alla vigilia di quella che si preannuncia come una dura battaglia legale, quella del divorzio di Totti e Ilary Blasi. Le foto al ristorante L’isola del pescatore si Santa Severa scateneranno di certo altro. Nessuno poteva immaginare che tra Ilary e Francesco Totti sarebbe finita così male e che lui a pochi mesi dall’annuncio della fine del matrimonio fosse già così preso da un’altra donna, così tanto da festeggiare il compleanno con lei, i loro figli e un nuovo gruppo di amici.