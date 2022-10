E’ finita tra Melita Toniolo e Andrea Viganò: come ha reagito il piccolo Daniel?

E' Melita Toniolo a confermare che è finita con Andrea Viganò ma spiega anche di suo figlio Daniel

E’ da tempo che Melita Toniolo e Andra Viganò non postano foto insieme sui rispettivi profili social. Nessuna foto di famiglia in tre ormai da molto tempo: il piccolo Daniel è con la mamma o con il papà, mai uno scatto con la famiglia al completo. Non c’è nessun dubbio: Melita Tonolo e Andrea Viganò si sono lasciati, non c’è alcun mistero, la coppia non ne ha parlato facendo un comunicato stampa ma non nasconde che è finita. Soprattutto, tra loro è finita nel modo più sereno possibile, è l’ex Diavolita a raccontarlo nelle sue storie e a spiegare a chi le chiede di suo figlio che il bambino è sereno, per lui non è cambiato quasi niente.

Tra Melita Toniolo e Andrea Viganò è finita dopo sette anni

A chi chiede a Melita come sta risponde che sta molto bene, che ha trovato equilibrio ed è serena. Poi arriva la domanda di una follower che le chiede dove vorrebbe andare con il figlio. Vorrebbe fargli vedere tutto, parla al singolare ma confida che spesso si ritrova anche con l’ex compagno e fanno molte cose in tre. Poi la domanda diretta sul come ha fatto a fare capire al bambino che la separazione tra lei e Andrea era necessaria.

La Toniolo parla al plurale e spiega che il bimbo era ed è molto piccolo ed è da sempre abituato a non vederli ogni giorno insieme, a causa del lavoro. “Siamo spesso in giro per lavoro ma facciamo un sacco di cose ancora insieme, andiamo d’accordo e siamo e saremo per sempre la mamma e il papà. Diciamo che in questo momento noi no vediamo malessere, siamo stati bravi o fortunati non lo so ma noi siamo felici di questo”.

Ammette che ha tante paure, sempre, ma è parte del suo carattere, anche della vita, nessun dramma, una vita serena ma con un amore che non poteva più andare avanti.