Paolo Bonolis nonno per la seconda volta, Sonia Bruganelli fa gli auguri più dolci

E' Sonia Bruganelli a fare l'annuncio più dolce: Paolo Bonolis è nonno per la seconda volta

Stefano, il figlio più grande di Paolo Bonolis, che vive in America, oggi diventa padre, per la prima volta. Oggi il conduttore diventa nonno per la seconda volta, la famiglia diventa sempre più grande ed è anche grazie a Sonia Bruganelli se è una bellissima famiglia allargata. Tre figli nati dal matrimonio tra Paolo e Sonia e due figli ormai grandi nati dalle nozze tra Paolo Bonolis e la prima moglie. E’ l’opinionista del GF Vip ad annunciare la lieta notizia, a fare una dolce dedica a Stefano ancora prima della nascita del nipotino. Sonia ha scelto una foto del neo papà con Adele, la sorella più piccola, una foto tenerissima che ha ispirato la Bruganelli.

Stefano Bonolis è nato il primo figlio

Prima di Stefano ci ha pensato la figlia Martina a rendere nonno Paolo Bonolis con la nascita del piccolo Theodore. Adesso arriva un altro maschietto e si chiamerà Sebastian. Candice Hansen e Stefano Bonolis sono al settimo cielo, sono una coppia molto innamorata ed entrambi molto legati alla famiglia che vive in Italia.

“Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini” ha scritto poco fa la Bruganelli anticipando sui social la notizia della nascita, volendo fare gli auguri più teneri al primogenito di suo marito e aggiungendo: “Sarai un papà meraviglioso” e alla sua Adele: “Diventerai zia per la seconda volta”. E’ gran festa oggi nella famiglia Bonolis anche se la distanza complica sempre un po’ tutto.

Che sarebbe nato un altro maschietto in famiglia e che si sarebbe chiamato Sebastian l’aveva già anticipato Paolo Bonolis, felice: “Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”.