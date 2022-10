Ambra Angiolini pizzicata con un cantante famoso: sono una coppia?

Ambra Angiolini è stata paparazzata con un cantante famoso, ma davvero sono una coppia?

Prima la presunta storia d’amore con un attore e adesso Ambra Angiolini sembra sia stata pizzicata con un cantante famoso. Non c’è pace tra le pagine del gossip per Ambra che dopo la rottura con Massimiliano Allegri non ha più detto nulla sull’amore. Non è fortunatissima in affari di cuore, la separazione da Francesco Renga, la più dolorosa della sua vita, poi il triste comportamento di Allegri. Ambra Angiolini va avanti più forte di prima, c’è molto di più nella sua vita ma puntuali arrivano i paparazzi che dopo averla fotografata con un amico attore, forse il suo vero nuovo fidanzato, arrivano altre foto con un cantante famose. Non è Renga ma il pettegolezzo è servito.

Chi è il cantante pizzicato con Ambra Angiolin?

Lui è Gianluca Grignani e il gossip esplode. C’è chi pensa possano essere una strana coppia, chi li vede benissimo insieme e chi è certo che non ci sia niente tra loro due. Flirt o semplice amicizia? Sono stati fotografi in macchina insieme ma tra Ambra Angiolini e Gianluca Grignani non c’è alcun atteggiamento che possa far pensare ad una storia d’amore. Non c’è un bacio, non c’è altro ma Dagospia spiffera che la conduttrice e attrice è stata avvistata con Grignani.

Si parla però di “una certa confidenza” tra Ambra e Gianluca, di un atteggiamento affettuoso, quindi per il momento il gossip non esclude nulla. Davvero strano perché la coach di X Factor era sembrata interessata ad un noto attore, anche se tutto può succedere in breve tempo, anche questo. Chi sarà il vero fortunato compagno?

Di certo Ambra Angiolini è spesso al centro del gossip, sono anni che riempie le pagine di cronaca rosa, prima con il dolore per Francesco Renga poi con le sue confessioni importanti, infine Massimiliano Allegri che sembra averla tradita. Adesso si parla d’amore, ma non si sa molto.