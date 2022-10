Stefano e Belen, da Londra la verità sul loro matrimonio

I paparazzi hanno inseguito Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Londra e Chi rivela i retroscena sul matrimonio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseguiti dai paparazzi anche a Londra, non hanno avuto pace nemmeno nella loro breve fuga d’amore. Ma dalle foto pubblicate su Chi non appaiono infastiditi. Magari non si sono accorti dei fotografi ma in ogni caso per le strade di Londra non si vede altro che una coppia innamoratissima. Le pratiche del divorzio non sono mai andate avanti, Belen ha raccontato che è stato il giudice ad intuire che forse prima o poi sarebbero tornati insieme ma la realtà forse è diversa. Tutto molto più romantico, un retroscena che racconta di Belen e Stefano De Martino sempre presenti l’uno per l’altra, anche quando la crisi era profonda e non riuscivano a parlarsi con calma. Non hanno mai detto chiaramente cosa li ha portati per ben due volte alla separazione ma nel ritorno definitivo il gossip racconta di Belen eterna adolescente e Stefano De Martino pronto a proteggerla.

Il settimanale Chi racconta la verità su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

E’ più in riassunto che la verità anche se il finale è davvero romantico. 10 anni d’amore, è lunga la loro storia iniziata ad Amici di Maria De Filippi. Nelle loro vite c’erano Emma Marrone Fabrizio Corona, due storie diverse ma la passione ha coinvolto subito il ballerino e la modella. Stefano De Martino era un ragazzino, lei già donna. “Ora lui è più grande ed è più protettivo nei confronti di Belen”. La showgirl ha tirato fuori le sue fragilità e ha fatto i conti con tutto. A Stefano adesso lei regala “un senso di casa, di essere al posto giusto” ed è ciò che vogliono entrambi.

Belen e Stefano oggi sono alla pari e tutto è più semplice, non lo nascondono. Stefano De Martino ama restare a casa, Belen mamma di due figli adesso ha la stessa necessità. Stefano non le fa mancare le emozioni; e l’amore che non era mai svanito del tutto è tornato più forte e importante.