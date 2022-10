Luna a casa con Stefano De Martino mentre Belen è in Toscana

Stefano De Martino si occupa di Luna a casa sua. E' Belen a svelare l'amore e la collaborazione che c'è tra loro

Belen Rodriguez è in Toscana, Stefano De Martino a Milano e questa volta è lui ad occuparsi di Santiago e Luna. I due fratellini sono insieme nella casa del conduttore, la casa da single. Stefano in assenza di Belen e di Antonino Spinalbese si occupa anche di Luna Marì e non solo di Santiago che ha di certo un’età diversa e ha bisogno di minori attenzioni, ma per dirla fino in fondo, come già ha fatto Belen, la dolcissima Luna non è figlia del conduttore. Inutile fingere, non tutti gli uomini accetterebbero questa situazione ed è per questo che la showgirl ne ha parlato di recente a Verissimo. Ha sottolineato quanto suo marito sia un uomo meraviglioso perché Stefano De Martino rientrando nella sua vita ha dovuto accettare una figlia che non è sua. Stefano fa davvero la sua parte, si occupa sia di Santiago che di Luna, di certo con l’aiuto della loro storica tata ma con lui non ci sono nemmeno i nonni dei bambini. Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono con Belen in Toscana.

Belen Rodriguez mostra Luna Marì a casa di Stefano

La showgirl e conduttrice è anche imprenditrice e modella, per questo è in Toscana, per un doppio shooting dei suoi brand. Stefano De Martino è invece tornato da Napoli, è nella sua casa di Milano e come sempre fa il papà ma questa volta non si occupa solo del suo Santiago, con lui sul pavimento di casa e al pianoforte c’è la piccola Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

E’ durante una videochiamata che la Rodriguez scatta la foto e mostra nelle sue storie l’immagine che continua a farla innamorare di suo marito. E’ il suo mascalzone preferito, si sono fatti male a vicenda ma quello che stanno costruendo adesso fa innamorare tutti.