La sincerità di Belen: “Stefano ha dovuto accettare Luna che non è sua figlia”

Tutto l'amore di Belen per Stefano che ha dovuto accettare Luna che non è sua figlia

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme lei appare diversa, più serena, felice davvero, sincera nel raccontare ciò di cui tutti parlano: che Stefano ha dovuto accettare Luna. A Verissimo Belen lo dice senza giri di parole, arriva subito a ciò che desidera dire perché è tutto parte di un amore così forte, perché capace di superare ogni cosa. Guarda l’immagine di Stefano e si emoziona, sorride: “Il mio mascalzone preferito”, poi racconta che per loro due tornare insieme quest’ultima volta è stato complesso. “Io mi sono concessa la possibilità di darmi un’altra possibilità, che non è andata buon fine ma ci ho sperato, almeno all’inizio, altrimenti non l’avrei fatto”. Ovviamente Belen Rodriguez si riferisce ad Antonino Spinalbese, il papà di Luna. Confida che voleva credere di nuovo nell’amore, che aveva davvero il desiderio di costruire di nuovo la sua famiglia, forse ha capito presto che non andava.

Belen a Verissimo: “Stefano c’è sempre stato nella mia vita”

“Quando le nostre strade si sono divise perché non è andata ed è tornato di nuovo Stefano nella mia vita, che in realtà c’è sempre stato… non era facile per nessuno e non era facile soprattutto per Stefano perché io ho avuto un figlio da un’altra persona. Quindi comunque rientrare ella mia vita comprendeva accettare questa bambina che non è sua e solo per questa motivazione, ma ne ho molte altre, ha già vinto tutto. Provo tanta stima ed è davvero incredibile quello che è riuscito fare”.

Confessa che all’inizio hanno cercato di fare molta attenzione, di incontrarsi dove non potevano scoprirli ma poi il gossip arriva… Ancora prima l’ha capito Santiago, e hanno dovuto dirgli che la mamma e il papà erano tornati insieme: “Lui è il più felice”.