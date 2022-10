Belen: “Io e Stefano siamo ancora sposati, l’ho scoperto la scorsa settimana”

Belen e Stefano sono ancora sposati, la Rodriguez spiega perché non c'è mai stato il divorzio

Grazie alla tv 10 anni fa Belen e Stefano De Martino si sono conosciuti. E’ arrivato Santiago, si sono sposati e poi siamo tutti come è andato il seguito. Belen Rodriguez ripercorre a Verissimo la sua vita accanto a Stefano e svela che sono ancora sposati, che non c’è mai stato il divorzio. Lei stessa l’ha scoperto solo la settimana scorsa e a Silvia Toffanin racconta cosa è accaduto, perché il divorzio non c’è stato, perché lei e Stefano sono ancora marito e moglie. E’ una notizia che ha sorpreso entrambi, che ovviamente li ha emozionati, niente di romantico ma semplicemente c’è chi ha pensato che il divorzio poteva attendere, immaginando che forse un giorno sarebbero tornati insieme per sempre, nonostante tutto.

Belen Rodriguez a Verissimo svela perché è ancora valido il matrimonio con Stefano

“Siamo ancora sposati perché quando abbiamo chiesto il divorzio la prima volta, siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stato annullato. La seconda volta, il giudice ha preferito aspettare, quindi abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo. È scaduta due volte la richiesta di divorzio, per cui siamo ancora sposati” è quanto spiega a Verissimo lasciando intendere che lei e Stefano avevano intenzione di sposarsi di nuovo ma adesso non c’è più alcuna necessità, sono e saranno sempre marito e moglie.

E’ felice Belen e si vede, sincera, racconta molto della sua vita, non nasconde più niente, non parla di errori ma di occasioni che lei si è concessa. Alla fine sono tornati insieme e questa volta sa che sarà davvero per sempre, non possono permettersi di lasciarsi di nuovo. Ammette che il più felice di tutti è il figlio Santiago, perché tutti i bambini vorrebbero mamma e papà sempre insieme. All’ inizio hanno provato a tenere tutto nascosto, anche lui, ma poi è il figlio che ha capito tutto e loro non hanno potuto fare altro che confermare.