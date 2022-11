Totti e Ilary Blasi: faccia a faccia in tribunale per vederci chiaro

Questa volta per Francesco Totti e Ilary Blasi c'è il faccia a faccia in tribunale

Alla prima udienza Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono presentati, potevano farlo, per loro hanno agito i rispettivi legali. Lo scontro in tribunale però questa volta non può essere evitato. Il Corriere riporta una data, l’11 novembre. Il giorno in cui Totti e Ilary Blasi si ritroveranno insieme in tribunale, uno contro l’altro per un faccia a faccia che avrebbero voluto evitare. Non è la causa di separazione ma lo scontro legale per il furto di Rolex e di borse ormai ritrovate. La conduttrice e l’ex calciatore dovranno presentarsi e dare la loro versione dei fatti ma sembra che in questi mesi i due non si siano più rivolti la parola, che per gestire i figli abbiano utilizzato whatsapp evitandosi del tutto.

Per Francesco Totti e Ilary Blasi scontro in tribunale

Uno scontro legale definitivo. E’ stato il giudice Francesco Frettoni a chiedere di vederci chiaro sulla lite ormai nota. E’ necessario quindi che Ilary e Totti si presentino in aula. Ovviamente l’intenzione di Totti e dei suoi legali è quella di dimostrare che la Blasi e suo padre hanno sottratto all’ex calciatore la collezione di Rolex del valore di circa 1 milione di euro. Quindi, Ilary e il papà non sarebbero i proprietari degli orologi ma spetterà al giudice valutare e se sarà necessario ascoltare i testimoni.

Si era detto che Francesco Totti per andare incontro all’ex moglie e sotterrare l’ascia di guerra gli abbia restituito le sue preziose borse. Sembra sia falso, sembra che sia stata la Blasi a trovarle in una parte della villa all’Eur poco frequentata. Sembra che con Ilary ci fosse anche sua figlia Chanel e che per recuperare le borse sia intervenuto un fabbro. Dobbiamo attendere ancora una settimana prima di conoscere il seguito.