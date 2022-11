Federico Lauri in lacrime a Verissimo: “Sto male, mangio pochissimo”

Il dolore di Federico Lauri per la fine della sua storia con Letizia dopo 17 anni: "Sento un vuoto, lei sarà per sempre nel mio cuore"

E’ stato un racconto molto forte quello che Federico Fashion Style ha fatto nello studio di Verissimo questo pomeriggio. Per la prima volta il parrucchiere dei vip ha parlato della fine della sua storia d’amore con Letizia, iniziata quando non erano neppure maggiorenni. Federico ha raccontato a Silvia che purtroppo al momento i rapporti non sono idilliaci tra loro, tanto che Letizia lo ha anche diffidato dal raccontare determinate cose in tv e quindi non parla dei reali motivi per i quali la storia è finita. Spiega che però lui sta molto male, che porta ancora al dito la fedina che era stata la loro promessa d’amore. Racconta che in questi 17 anni di relazione, lei e Letizia si sono amati moltissimo, che la loro storia è stata vera, che ha superato tanti ostacoli ma che nonostante una crisi che era iniziata già quasi tre anni fa, lui non avrebbe mai messo fine a questo amore. Era un rapporto diverso quello che lei e Letizia negli ultimi tempi avevano un nuovo amore, sempre basato sul rispetto ma che era diventato altro. La conduttrice prova a spiegare a Federico che forse, un amore diventato quasi fraterno, poteva non essere quello che Letizia voleva. E poi ha anche chiesto a Federico Fashion Style come sua madre, legatissima a lui, sta vivendo questo momento complicato.

In lacrime Federico ha spiegato che le mancano molte cose e che gli fa male sapere che Letizia non farà più parte della sua routine giornaliera.

Federico Lauri a Verissimo: “Mangio pochissimo, sto male”

“Mia mamma vede soffrire un figlio io sono due settimane che credimi mangio pochissimo, oggi sono vuoto e solo, anche se ho mia figlia, il mio lavoro le persone che mi vogliono bene” ha detto il Lauri nel salotto di Verissimo. “Non ho più quella spalla che mi dava con un sorriso e uno sguardo, eravamo complici, lei adesso ha deciso così ma io non ho rabbia, soltanto bene e nessuno me la porterà mai via dal cuore, perchè è stata la mia compagna di vita e perchè è la madre di mia figlia” ha concluso Federico.