L’ex di Federico Fashion Style l’ha diffidato: “Io sarei stato per sempre con lei”

A Verissimo Federico Lauri per la prima volta parla della fine della storia con Letizia: le lacrime di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è stato tra i protagonisti della puntata di Verissimo del 5 novembre 2022. E per la prima volta nel salotto di Verissimo ha parlato della fine della sua relazione con Letizia, sua compagna da più di un decennio. Ha potuto parlare poco a dire il vero, dei motivi che hanno portato Letizia a mettere fine a questa storia. Ha fatto capire che è stata lei a prendere la decisione, una decisione per Federico Lauri inattesa. Per questo la Toffanin ha provato a chiedere quali fossero i motivi del mancato funzionamento di una relazione che durava da anni. “Non ne posso parlare adesso, c’è una diffida da parte sua” ha spiegato il protagonista del Salone delle Meraviglie. Ma per Letizia Federico, ha solo bellissime parole e spiega che non si sarebbe mai immaginato la fine di questa storia, che mai potrebbe immaginarsi al fianco di una persona diversa da Letizia e che sarebbe rimasto per sempre al suo fianco. Perchè Letizia c’è sempre stata.

Federico Fashion Style parla della fine della sua storia con Letizia

“Lei mi ha sempre supportato e mi ha aiutato in tante mie decisioni che mi hanno fatto diventare quello che sono” ha spiegato Federico Lauri.

“Ci siamo lasciati un po’ male ma io cerco e sto cercando di capire anche se lei ha preso la sua decisione, io provo a capire, adesso cerchiamo di tutelare nostra figlia, senza che percepisca quello che è successo, io non voglio che lei soffra” ha continuato Federico spiegando a Silvia Toffanin come sono ora i rapporti con lei.

La conduttrice ha chiesto se ha influenzato Letizia, tutto quello che si è detto sul conto di Federico, il suo successo, le tante voci. “Io credo che se stai con una persona per 17 anni, hai delle conferme, forse se ci sono delle cose che non vanno bene, lo poteva dire prima. Noi siamo stati bene tanto tanto tempo. Oggi mi fa male pensare a una vita senza di lei, anche se magari c’erano dei momenti già di crisi. Se penso al Natale lontani, a tante cose dove lei non fa parte più della mia vita giornaliera, tutto questo mi fa male, ma rispetto quello che lei ha deciso di fare, il tempo sarà galantuomo. Noi non stavamo bene da tempo, ma è una cosa che ti prende dal cuore, che tu non lo accetti, anche se già lo sapevi, io credo che già da due anni e mezzo, le cose non stessero andando. Però noi eravamo uniti, ci siamo sempre rispettati. Per me lei è la persona più importante” ha continuato Federico Lauri. Ha spiegato poi che era un amore che era condiviso da entrambi: “Io non ho mai fatto errori, lei neanche ma c’è stata una circostanza, e uno dei due avrebbe dovuto dare lo stop e io ribadisco che non lo avrei mai fatto. Lei rimarrà per sempre una persona speciale per me. Io tengo ancora la fedina perchè lei è nel mio cuore.“