A casa di Chiara Ferragni è già Natale e Fedez critica l’albero

Fedez mostra l'albero di Natale che Chiara Ferragni ha già fatto ma lo critica e non solo perché gli mette ansia

E’ Fedez a mostrare che in casa Chiara Ferragni ha già fatto l’albero di Natale. A lui viene l’ansia guardando in casa gli addobbi di Natale 2022, manca ancora tanto al 25 dicembre. Dopo aver mostrato la cicatrice che è ancora evidente sul suo addome Fedez passa al calendario dell’avvento e poi inquadra l’albero di Natale, tutto colorato e con tanti pacchi regalo rossi che coprono la base. Anche la porta ha di nuovo il suo addobbo con le palline rosse. Un po’ presto per allestire tutta casa ma gli alberi di Natale vip sono una grande attrazione per gli altri, meno per il cantante che sembra non attendere altro che l’albero cada.

Albero di Natale 2022 a casa di Fedez e Chiara Ferragni

“Mia moglie ha deciso di fare l’albero di Natale all’alba del 12 novembre e a me mi viene un’ansia”. Poi invita tuti a guardare la forma dell’albero, fa notare che sembra stia cadendo. E’ vero l’albero di Natale di Chiara Ferragni è storto, pende da un lato, un classico se non si dispongono con cura la base e gli addobbi. Adesso toccherà sistemare tutto, non è venuto benissimo questa volta.

La Ferragni invece preferisce mostrare la reazione della figlia. Vittoria è in braccio alla sua mamma che la invita a guardare l’albero di Natale. Meraviglioso lo stupore della piccolina, quello di tutti i bambini, nel vedere il gigante albero colorato, pieno di luci e palline. Ieri sera Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d’oro, forse aveva bisogno di qualche emozione positiva dopo una consegna un po’ triste. Valerio Staffelli l’ha presa in giro di continuo, non solo dando a lei la colpa dell’orma famosa visita al museo dei sogni a Milano ma continuando a darle titoli da regina. Il Natale è magia ma a Fedez mette l’ansia, forse solo perché è davvero troppo presto.