Belen e Stefano amore a gonfie vele. La Rodriguez svela cosa faranno insieme ad agosto

Belen Rodriguez ospite del Costanzo Show racconta che cosa faranno lei e Stefano ad agosto: "Anche se ci lasceremo lo costringerò a farlo"

Tra i protagonisti della puntata del Maurizio Costanzo Show dell’11 novembre, c’è stata anche Belen Rodriguez. La show girl ha partecipato alla serata e ovviamente, non si è sottratta alle domande del conduttore. Maurizio Costanzo le ha anche chiesto, come va con Stefano de Martino…E Belen ha commentato: “De Martino? Guardi, lo ricordo vagamente, forse so chi è”. Il giornalista ha quindi immaginato che Belen non ne volesse parlare ma in realtà la bella argentina ha poi aggiunto anche altro, per evitare di allarmare tutte le persone che dalle sue parole avrebbero potuto comprendere altro!

Belen Rodriguez parla della sua storia con Stefano

Da quando sono tornati insieme, per il terzo tentativo, Stefano e Belen non parlano molto del loro rapporto con i giornali o in tv, preferiscono godersi la loro vita lontano dal gossip, anche se ogni settimana sono protagonisti di un qualche servizio sui giornali. Negli ultimi mesi però nessuna notizia negativa, anzi. Ed è la stessa Belen a confermare: “Sì con lui va tutto bene devo dire la verità, per ora almeno. Ogni tanto qualche giornale parla, adesso abbiamo chiarito. Però va tutto bene davvero. Ad agosto prossimo andremo anche in Argentina. Anche se ci lasceremo lo costringerò e lo porterò lo stesso. “

E poi: “Alla fine abbiamo comunque un figlio. Santiago è un ragazzino ormai, ha nove anni, ma dorme con noi. Cosa pensa di noi? Pensa quello che è giusto pensare, che siamo due veri matti, però pazzi per bene”. Ed è davvero una folle storia d’amore quella che Stefano de Martino e Santiago hanno vissuto e stanno vivendo. Un tira e molla continuo ma forse anche la consapevolezza, nonostante tutto, di essere da sempre due anime gemelle che si erano scelte, che non si sono capite ma che adesso si sono ritrovate.