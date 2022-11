Che sorpresa per Chiara Nasti: torna a casa col figlio ed è tutto perfetto

Un benvenuto delizioso per il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni e l'influencer posta il video

Che emozione per Chiara Nasti il suo ritorno a casa dopo il parto, dopo la nascita del figlio. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono tornati insieme a casa, per la prima volta in tre e l’influencer è scoppiata a piangere subito. E’ il suo papà che ha aperto la porta di casa mentre Zaccagni entrava nell’appartamento con il bebè. Un benvenuto dolcissimo per il nipotino e Chiara Nasti non può che condividere orgogliosa e felice il video della sorpresa. Non crede ancora che sia tutto così reale, così perfetto e magico. Sta vivendo un sogno e ringrazia tutte le persone che ama, primo tra tutti il suo compagno. Il piccolo Thiago le fa dimenticare tutti gli attacchi ricevuti, anche dopo il parto. Sulle note di Guerriero di Marco Mengoni il benvenuto più tenero per Chiara Nasti e il piccolo Thiago.

Chiara Nasti il benvenuto al figlio

L’influencer napoletana è diventata mamma del suo primo figlio a 24 anni. Di certo immaginava che a casa avevano preparato una sorpresa, una piccola festa di benvenuto per il bebè ma le lacrime sono arrivate lo stesso. Chiara Nasti torna a casa, ha lasciato la clinica dove due giorni fa ha dato alla luce il suo bambino. Emozioni uniche. Papà Enzo l’abbraccia, il cagnolino scodinzola e lei lo prende in braccio.

Il profumo dei fiori e dei dolcetti, la torta celeste a più piani, la maglietta di rose bianche con il nome del bambino e tanta dolcezza in ogni dettaglio. Confetti, dolcetti, un benvenuto sobrio, davvero delizioso.Tanta dolcezza non basta però agli haters per smetterla di attaccare la Nasti. I genitori di Mattia Zaccagni hanno avvisato che sono già partite le querele.

“Non ci credo ancora che sia tutto così vero. Grazie a te amore mio per aver costruito una famiglia meravigliosa insieme, grazie alla mia mamy che ha assistito al tutto dandomi una forza incredibile e grazie a te Erika Morgera per avermi organizzato questa sorpresa bellissima a casa, ti voglio bene! Sto vivendo un sogno” è il post di Chiara appena tornata a casa.