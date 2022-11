Le frecciate social di Federico Fashion Style alla sua ex: bugie e vite parallele. “Vi racconterò, rimarrete scioccati”

Promette di raccontare la verità sulla sua vita Federico Fashion Style mentre sui social lancia bordate alla sua ex. E si parla anche di bugie e vite parallele...

Nella vita tutta lustrini a paillettes di Federico Fashion Style, ci sono anche molte cose che in questi anni, non sono state raccontate. Non siamo noi a rivelarlo ma è lui stesso a dirlo oggi, nelle storie sui social che sembrano essere indirizzate alla sua ex. Della fine di una storia d’amore durata 17 anni, Federico Lauri ne ha parlato a Verissimo, spiegando che molte cose non può dirle, perchè Letizia, la sua ex, lo ha diffidato. Il racconto del Lauri è quello di un amore nato e sbocciato in un certo modo, maturato poi in un altro. Le sue parole sono state parecchio ambigue, quasi come se si parlasse di un amore fraterno, che però non è l’amore sui cui si basa una relazione tra due persone che si amano e vogliono avere un certo tipo di rapporto. E se le voci, che per anni, da quando il Lauri è arrivato alla ribalta nel mondo dello spettacolo, si sono inseguite per lungo tempo, dopo la fine di questa relazione, inevitabilmente, si fanno ancora più insistenti. Il Lauri è vero, ha ribadito in decine di occasioni di non essere omosessuale, e ha sempre raccontato della famiglia del Mulino bianco. Ma quando tutto questo viene meno, allora i dubbi, necessariamente si ingrandiscono. Tanto che nelle ultime ore, si torna a parlare di una “vita parallela” e di una relazione basata su tante, troppe bugie, che uno dei due per anni avrebbe accettato, fino poi ad esplodere…Ma chi raccontava cose che non erano vere, che cosa si nasconde nella vita parallela di Federico Lauri conosciuto come Federico Fashion Style?

Nella sua intervista a Verissimo, Federico aveva parlato solo bene della sua ex. Oggi invece i due non si seguono più sui social, si sono bloccati a vicenda. Quel quadretto idilliaco che per tanti anni è stato raccontato al milione di follower che segue Federico, non esiste più. Solo cocci, solo cenere.

Le storie social di Federico: messaggi per la sua ex?

Nelle ultime ore tra l’altro, il Lauri, ha postato diverse foto che a detta di molti, sarebbero dei chiari messaggi rivolti alla sua ex.

“Non rimpiango nulla, perché altrimenti non avrei te ( parla di sua figlia) Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!” ha detto il Lauri parlando con i suoi follower. Cosa deve raccontarci?

Non ci stupirebbe nulla. E’ chiaro ormai a tutti che quello che molti influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, raccontano sui social, non corrisponde alla vita reale. Sempre più spesso si scoprono magagne e bugie , vite perfette fatte di ADV e pubblicità per i follower, mentre dietro alla telecamera dello smartphone, si nasconde un altro mondo.