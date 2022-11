Bianca Atzei mostra la festa e la frase dedicata a suo figlio

Bianca Atzei e Stefano Corti emozionati alla festa per il bebè, il baby shower dedicato al figlio che nascerà nel 2023

Che emozione per Bianca Atzei e Stefano Corti, un baby shower per il loro bebè, una festa con i toni del celeste, una sorpresa che la cantante mostra sul suo profilo social. Bianca Atzei ringrazia tutti, abbracciata al suo compagno, all’uomo che la sta rendendo la donna più felice e mamma. Il suo grazie alle persone che vivono con lei questa meravigliosa realtà e a chi ha allestito il dolce evento. “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e sognare” è la frase che la coppia dedica al loro primo figlio. Farfalle, la luna, palloncini, dolcetti e quella scritta dedicata al piccolo che nascerà i primi mesi del 2023, un allestimento favoloso che ha fatto sognare e già diventare mamma e papà Bianca Atzei e Stefano Corti.

Bianca Atzei e il nome scelto per il figlio

Su Instagram Bianca Atzei e Stefano Corti mostrano il baby shower, le loro emozioni. La cantante con il pancione è un vero incanto, bellissima nel completo di paillettes azzurro scelto per l’occasione. Brilla come il suo vestito mentre Stefano Corti le resta accanto emozionato anche più di Bianca, sempre attento, dolce e premuroso.

L’allestimento è davvero perfetto, la festa ispirerà di certo tanti genitori in dolce attesa. La Atzei ha confidato che il figlio avrà entrambi i cognomi ma sulla scelta del nome resta solo un indizio. “Qui dentro c’è N.A. Chi indovina?” molti fan hanno provato ad indovinare il doppio nome scelto da Bianca e Stefano ma è molto probabile che solo dopo il parto riveleranno i nomi.

“Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare”. Un ringraziamento speciale alle ragazze di Bubbles e confetti eventi per aver ideato e progettato questo splendido allestimento per l’arrivo del nostro piccolo. Affiancandosi un super team tutto al femminile!! Ci avete fatto vivere un sogno” è il grazie della coppia. Tantissimi gli auguri e i complimenti anche da parte degli amici vip.