Sophie Codegoni mostra il pancino e la data del parto

Ed ecco il pancino di Sophie Codegoni che bellissima annuncia la data del parto

Ieri il dolce annuncio di Sophie Codegoni che ha sorpreso tutti, oggi l’ex tronista di Uomini e Donne mostra il pancino. E’ felice, ha 21 anni e sta per diventare mamma, pensa solo a questo e all’amore che vive con Alessandro Basciano. E’ la risposta della coppia a chi non ha mai creduto nella loro storia. Un amore nato nella casa del GF Vip contro tutto e tutti, soprattutto contro le critiche, non ultima la proposta di non matrimonio sul red carpet. Quello è stato un momento inaspettato ma adesso Sophie Codegoni incinta è davvero una sorpresa. Da giovanissima protagonista in tv a mamma e lei non vede l’ora di dare alla luce il suo bebè. Poco fa tra le storie di Instagram Sophie ha pubblicato una dolcissima foto: “Il pancino della felicità”.

Sophie Codegoni è alla sedicesima settimana

La Codegoni ha svelato che ha già da un po’ superato i tre mesi, quelli che tutte le mamme attendono prima di dire a tutti della dolce attesa. Il piccolino o la piccolina che Sophie e Alessandro chiamano puntino dovrebbe quindi nascere ad aprile.

“Il pancino della felicità” scrive lei mostrando per la prima volta il ventre leggermente arrotondato, il pancino si vede pochissimo ma lei lo evidenzia con le sue mani. Una smorfia sul viso della dolce mammina mentre tutti sono ancora sopresi per la notizia. I 12 anni di differenza con Alessandro Basciano non l’hanno fermata, lei è al settimo cielo, lo sono entrambi. Ovviamente è il primo figlio per l’ex gieffina vip mentre Basciano è già papà, ha un bambino di 6 anni. Le critiche per la coppia non mancano ma sono innamorati e stanno dimostrando la loro felicità e il desiderio di avere una famiglia subito. Più di tutti è il papà di Sophie Codegoni preoccupato di diventare nonno.