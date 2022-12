Georgina difende e attacca Cristiano Ronaldo: le durissime parole contro Santos, il silenzio di CR7

Sono durissime le parole di Georgina contro il ct del Portogallo ma ci sono anche delle frecciate a Cristiano Ronaldo

Tra le immagini che ricorderemo di questo Mondiale in Qatar, c’è sicuramente quella di Cristiano Ronaldo che, dopo la partita del Portogallo, eliminato dal Marocco nei quarti di finale, lascia il campo in lacrime, da solo. Le sue facce in panchina, mentre guarda i suoi compagni giocare e potendo fare poco da quel posto. E ovviamente, non potremo dimenticare le polemiche che si sono scatenate in queste ore e che hanno travolto l’allenatore del Portogallo Santos, che a detta di molti, avrebbe fatto le mosse sbagliate. Non solo perchè ha scelto di mandare CR7 in panchina ma anche per altre mosse che hanno riguardato altri campioni della sua nazionale. Che Santos abbia sbagliato, ne è convinta anche Georgina Rodriguez, la moglie di Cristina Ronaldo che ieri, pochi minuti dopo la partita, ha impugnato il suo smartphone e ha scritto un durissimo messaggio contro il CT. Secondo molti esperti e addetti ai lavori, il messaggio di Georgina, durissimo contro il mister, era anche altrettanto duro contro suo marito, Cristiano, che poco si è ribellato alle decisioni dell’allenatore.

Il messaggio di Georgina sui social

Georgina, sui social, pochi minuti dopo la gara che ha visto l’eliminazione del Portogallo dai mondiali, ha scritto: “Oggi il tuo amico e allenatore ha sbagliato. Quell’amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, quando ti ha fatto entrare in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi. “In queste parole di Georgina, ci sarebbe anche un attacco velato a suo marito, che fin troppo si sarebbe fidato, visto il rapporto di amicizia, del suo allenatore, sbagliando.

La moglie di CR7 ha continuato: “Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua ‘arma’ più potente”. Ieri Cristiano Ronaldo è entrato in campo quando la sua nazionale era già sotto di una rete e non ha potuto fare molto per ribaltare la situazione. Georgina ha poi concluso: “Non si può difendere qualcuno che non lo merita. La vita ci dà delle lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato”.

Nessun commento invece, almeno fino a questo momento, da parte di Cristiano Ronaldo che ha detto addio al mondiale, per sempre, forse nel peggiore dei modi.