Tomaso Trussardi con Michelle ci ha riprovato ma tutto sarebbe andato in frantumi

La confidenza che Tommaso Trussardi ha fatto ad alcuni amici sul legame con Michelle Hunziker

Aveva ragione Vittorio Feltri, testimone di nozze di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, la coppia non era ancora pronta a tornare come prima. Sembra sia davvero finita per sempre tra Trussardi e Michelle Hunziker. Lui avrebbe confidato ad alcuni amici che con la madre delle sue figlie ci ha riprovato ma che alla fine non è andata come avrebbe voluto. Non sono solo pettegolezzi, era evidente che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stessero facendo qualcosa per rimettere in piedi la loro storia d’amore. L’imprenditore ha pubblicato più foto con la moglie, per lei ha rilasciato più di una dichiarazione difendendola e affermando che dopo la separazione non aveva avuto un’altra donna perché sostituire Michelle Hunziker è quasi impossibile. Tutto faceva pensare ad un matrimonio da recuperare ma sembra avesse ragione Feltri; lui conosce bene entrambi ed evidentemente conosce anche i dettagli.

Tomaso Trussardi dice addio per sempre a Michelle Hunziker?

Le foto insieme, non solo al compleanno della figlia ma in vacanza in montagna, abbracciati. Anche la presenza di Odino a casa della conduttrice faceva immaginare il ritorno ma il gossip adesso fa svanire di nuovo tutto.

Tomaso Trussardi avrebbe così chiuso definitivamente la storia con Michelle Hunziker, lui avrebbe raccontato agli amici di averci riprovato ma che non sarebbe servito a nulla, che ormai un anno fa avevano già deciso cosa sarebbe stato del loro futuro insieme. Il pensiero inevitabilmente va anche alla storia estiva che la Hunziker ha vissuto con Giovanni Angiolini. Di certo non finisce tutto a cuor leggero dopo tanti anni d’amore, un matrimonio e due figlie.

Chissà se prima o poi anche la conduttrice e showgirl svizzera dirà qualcosa. E’ sempre rimasta in silenzio. In estate disse un’unica cosa, che solo nel momento in cui avrebbe avuto qualcosa di importante da raccontare l’avrebbe fatto.