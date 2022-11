Serena Autieri e il marito corrono a casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Un pranzo tutti insieme a casa di Michelle e Tomaso, è così che Serena Autieri e suo marito mettono fine a tutti i pettegolezzi

Da un paio di mesi Michelle Hunziker e Serena Autieri non riuscivano ad incontrarsi, viaggiano molto per lavoro. Ma appena il gossip ha provato ad ipotizzare la fine della loro amicizia ecco l’attrice arrivare col marito a casa di Michelle e Tomaso Trussardi. E’ ormai ovvio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme e non solo per la presenza costante di Odino a casa con la conduttrice e showgirl. Un bel pranzo tutti insieme, anche se forse l’imprenditore non c’è o preferisce non apparire. In compenso le due amiche ironizzano su quanto scritto dal gossip nei giorni scorsi. Michelle Hunziker rimprovera Serena Autieri, la deve smettere di farla litigare con Tomaso, non deve più mettere zizzania tra loro. Si divertono e scoppiano in grandi risate poi la Autieri confessa una cosa su Trussardi.

Serena Autieri a pranzo a casa di Michelle Hunziker

Comode e rilassate sul divano di casa la Autieri dice a tutti: “Io lo amo Tomaso ma anche Enrico lo ama”. Enrico Griselli è lì davanti a Michelle e Serena, si gusta tutta la scenetta delle due amiche. LE due coppie si sono ritrovate, di nuovo insieme come un anno fa, amici come sempre.

Divertente la foto di Serena e suo marito a tavola a casa della Hunziker, stanno terminando il pranzo e Odino spunta tra loro due, goloso.

Sarà stato un pomeriggio pieno di confidenze e risate per le due amiche che dopo avere smentito la notizia di un loro litigio hanno preso al balzo l’occasione per rivedersi subito, approfittando anche della presenza di Serena Autieri a Milano. Vorrebbero stare insieme più spesso, si dichiarano così amiche da sentirsi sorelle, certe che un legame come il loro non potrà mai spezzarsi.

“Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona svizzera…Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre” ha confidato di recente Michelle parlando della sua casa.