Anna Pettinelli al suo ex che aspetta un figlio da Elisa D’Ospina: “Stefano è indelicato”

L'ex di Anna Pettinelli aspetta un figlio da Elisa D'Ospina ma la famosa speaker ha una cosa da dirgli

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, una coppia vip che si è amata per anni e che abbiamo conosciuto attraverso Temptation Island. Quella storia è finita da poco tempo ma per Stefano Macchi quel tempo è bastato per cambiare la sua vita: sta per avere un figlio dalla sua nuova compagna, Elisa D’Ospina. Novità che conoscono tutti perché la felicità della nuova coppia appare ovunque sui social, sui loro profili. Dalle vacanze estive all’albero di Natale senza dimenticare l’annuncio più tenero, il primo figlio in arrivo per Elisa D’Ospina e il suo Stefano. Anna Pettinelli questa settimana ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, tra le tante cose che ha raccontato anche l’addio al suo compagno. E’ stata la Pettinelli a lasciarlo, un addio per sempre, definitivo ma poi quello che è accaduto ha lasciato l’amaro in bocca alla famosa speaker radiofonica.

Anna Pettinelli la sua intervista su Gente

Si erano lasciati ma restando in buoni rapporti, lei gli aveva anche regalato alcune cose per la casa nuova. “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”. Per questo Anna Pettinelli è rimasta delusa, è il comportamento del suo ex che non ha compreso ma aggiunge che è contenta per Stefano.

“Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo – ma per lei è molto indelicato il suo modo di fare da quando sta con Elisa D’Ospina – Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

Anna Pettinelli conclude ricordando il grande amore della sua vita, Francesco: “Non cerco nessuno. Sarà magari l’amore a trovarmi, così come successe con Francesco, il grande amore della mia vita. Iniziammo scrivendoci mail e mi innamorai di lui senza averlo mai visto. Poi siamo stati insieme quasi dieci anni”.