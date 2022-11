Elisa d’Ospina incinta! Il dolce video con l’emozione di Stefano Andrea Macchi

E' dolcissimo l'annuncio di Elisa d'Ospina sui social: lei e Stefano Andrea Macchi stanno per diventare genitori

Una dolcissima notizia arriva oggi dai social, forse anche inaspettata, visto che la storia d’amore di Andrea macchi ed Elisa è iniziata da poco. Ma i miracoli a quanto pare, come fa notare Elisa d’Ospina sui social, esistono e loro ne stanno vivendo uno. Elisa è in dolce attesa e presto lei e Stefano Andrea Macchi, diventeranno genitori. Lo hanno annunciato con un dolcissimo video sui social. Elisa d’Ospina ha scoperto di essere incinta facendo da sola il test di gravidanza e ha poi annunciato una dolcissima sorpresa per il suo compagno. Ha incartato il test di gravidanza, come si fa spesso in questi casi, e ha invitato Andrea in piazza San Pietro, al Vaticano. Con il cellulare Elisa riprende tutto: l’emozione di Andrea Macchi con il test in mano, le sue lacrime mentre realizza che sta per diventare padre. E poi le prime ecografie, e la gioia di due persone che si amano che stanno per diventare genitori. Tutto perfetto per questo piccolo ma grandissimo miracolo. E sono centinaia i commenti di chi fa le congratulazioni alla coppia: da Caterina Balivo e Bianca Guaccero, che insieme a Elisa hanno lavorato a Detto Fatto, passando per Sabrina Salerno, Manila Nazzaro…Tutti sembrano essere felicissimi per questa lieta novella!

Tutta l’emozione di Elisa d’Ospina e Stefano Andrea Macchi

Con il dolcissimo video, postato sui social, la coppia ha annunciato questa gravidanza. Dalle parole di Andrea nel video, parrebbe di capire che si tratta di un maschietto ma forse è solo una nostra sensazione, certamente i due condivideranno più in là altre emozioni con chi li segue con affetto.

Elisa e Andrea fanno coppia da questa estate e intorno a loro, va detto, non erano mancate le polemiche. Andrea Macchi infatti è un ex illustre, è l’ex di Anna Pettinelli. La storia con Elisa sarebbe nata immediatamente dopo la fine della relazione con Anna e questo avrebbe causato non poche polemiche e anche diverse frecciate…

Di certo dopo una notizia così importante, le polemiche saranno cancellate e messe da parte perchè adesso bisogna pensare a una nuova vita che sta per nascere! Facciamo quindi i nostri migliori auguri alla coppia per la lieta notizia.