Anna Pettinelli in abito bianco a Venezia e arriva la frecciatina per l’ex marito

Anna Pettinelli a Venezia in abito bianco ma sul red carpet c'era anche il suo ex marito con la nuova compagna

Anna Pettinelli non riesce ad evitare le frecciatine all’ex marito, Stefano Macchi, la amiamo anche per questo. Dopo il red carpet a Venezia in abito bianco non è mancata la sua frecciatina per lui che non è più il suo principe. Una lunga storia d’amore terminata evidentemente con una delusione per la Pettinelli ma non per Stefano che è felice e innamorato accanto ad Elisa D’Ospina. C’erano anche loro a Venezia per la Mostra del Cinema, stesso giorno, stesso red carpet ma Anna Pettinelli non ha rivali, anche da sola e in abito bianco. Un vestito da principessa ma senza il suo principe, lo scrive sul suo profilo social aggiungendo quella che sembra una frecciatina non di poco conto al suo ex compagno. Anche durante la puntata di ieri de La vita in diretta ha risposto ad Alberto Matano che l’abito bianco le serve per non dimenticare che non deve più sposarsi. Ride Manon nasconde il suo disappunto mentre Elisa e Stefano continuano con le dolcissime dichiarazioni d’amore, felici come due adolescenti alla prima cotta, belli anche loro due.

Anna Pettinelli in abito bianco alla Mostra di Venezia ma non è un vestito da sposa

Nessun abito da sposa, anzi un vestito fatto con altri abiti, quindi riciclato. E’ un messaggio importante quello di Anna Pettinelli ma poi si lascia andare con i suoi follower : “Eccolo qui il vestito da principessa che ho indossato a Venezia. In molti avete visto un significato recondito che assolutamente non ha. Tutte vorremmo un principe ma, ragazze mie, non possiamo continuare a baciare rospi sperando che si trasformino in uomini veri. Venezia è meravigliosa e meravigliosa la vostra accoglienza. Tornerò. Sempre” e il rospo chi è se non Stefano?

“Anna quanto ti capisco… io c’ho creduto, tanto, e altrettanto sono rimasta delusa. C’è stato anche un momento in cui mi sono sentita sbagliata. E crederci adesso è davvero difficile. Anna tu sei una vera Donna, sei una principessa e allo stesso tempo una guerriera! Lo sei nel cuore, nell’anima, nel modo in cui affronti la vita… sei una bellissima, dolcissima principessa guerriera” è uno dei tanti messaggi per Anna Pettinelli, che di certo non piange più per Stefano Macchi ma non tace nemmeno. E non lo fa neppure quando si tocca l’argomento delle presenze inutili al festival del cinema, ovviamente parla degli influencer.