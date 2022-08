La reazione di Anna Pettinelli alla dedica romantica dell’ex compagno per Elisa D’Ospina

E' incredibile come la vita cambi in così breve tempo e Anna Pettinelli risponde alla dedica dell'ex compagno per Elisa D'Ospina

L’ex di Anna Pettinelli, Stefano Macchi, ed Elisa D’Ospina sono da poco usciti allo scoperto con il loro amore e le loro vacanze estive. Anna Pettinelli non è di certo felice di come in così breve tempo il suo ex compagno, marito, abbia trovato una nuova felicità, per di più tra le braccia di una collega. Stefano Macchi e Anna Pettinelli li abbiamo osservati come coppia durante Temptation Island, innamoratissimi, lui così dolce e attento, lei gelosa ma pronta a vivere per sempre con lui la loro vita. Poi è arrivata la crisi, la consapevolezza che tra loro non andasse bene, ma magari con la speranza che dopo tanti anni trovassero insieme una soluzione. Si sono lasciati, Stefano Macchi ha trovato velocemente una nuova compagna, una storia già molto importante. Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono innamoratissimi, adesso sono loro la coppia, adesso lil doppiatore dedica il suo romanticismo a lei.

La dedica di Stefano Macchi ad Elisa D’Ospina

Una vera sorpresa il dolcissimo video per lei, loro due al tramonto e la voce di Macchi che recita Hermann Hesse: “Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… Tienimi per mano… portami dove il tempo non esiste”. Elisa D’Ospina pazza di gioia si è scusata se tanta dolcezza tra loro fa salire il diabete a qualcuno.

“La tua voce è Patrimonio dell’umanità” risponde la conduttrice emozionata, ma come ha reagito Anna Pettinelli? Ha cambiato bio, la sua descrizione, la sua presentazione su Instagram: “Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita co***ona”.

Di recente la Pettinelli aveva confidato: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto: “Ho voglia di sole” e s’era fatta notte”. Adesso sono così distanti da oscurare anche l’amore che per anni li ha tenuti insieme.