Stefano Macchi dimentica Anna Pettinelli con Elisa D’Ospina

E' passato così poco tempo dall'addio tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi ma c'è già Elisa D'Ospina nel suo cuore

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina a gran sorpresa sono una coppia. Bellissimi insieme ma sorprende vedere l’ex compagno di Anna Pettinelli che dopo anni d’amore, Temptation Island, passione e gelosie adesso ha già un nuovo grande amore. E’ recente la conferma di Anna Pettinelli che la storia tra lei e il suo Stefano era ormai finita ma è evidente che per loro era già conclusa da tempo. Un addio sembra pacifico, senza alcun motivo davvero scatenante ma come sempre perché l’amore a volte finisce, anche quello che sembrava dovesse durare per sempre. Elisa D’Ospina e il fidanzato ex di Anna Pettinelli sono in vacanza a Ibiza, non dicono molto del loro legame ma sui social è tutto molto evidente, ancora di più grazie ai commenti di chi li conosce e li riempie di auguri e cuoricini rossi.

Elisa D’Ospina ha fatto innamorare di nuovo Stefano Macchi

Lei è conosciuta in tv e in passerella, è la bellissima modella curvy. La sua data di nascita è il 1983, la sua rinascita sembra sia con Stefano, che è un compagno di certo molto attento, come più volte ha raccontato la prof di Amici.

Anna Pettinelli è in vacanza con un bel gruppo di amici, non mostra nulla che faccia pensare ad una nuova relazione, Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina invece escono allo scoperto ma i fan un po’ ci restano male perché l’annuncio o meglio la conferma dell’addio risale a giugno.

C’è da dire anche che Elisa D’Ospina fa i conti con la fine del suo matrimonio, con Andrea Alessandrini Gentili, erano sposati dal 2011 ma la loro storia non è arrivata in tv come per Anna e Stefano con Temptation Island. Quale sarà adesso la reazione dei due ex? Sapevano del nuovo amore che ha coinvolto in così breve tempo la D’Ospina e Macchi?