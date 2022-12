Cecilia Rodriguez, sotto l’albero di Natale c’è il regalo più atteso?

Anche voi vedete il pancino di Cecilia Rodriguez? A Natale arriva il regalo più bello?

Ancora una volta c’è un pancino sospetto per Cecilia Rodriguez, spunta sotto un abitino scuro, corto e aderente e sembra annunciare che sotto l’albero di Natale ci sarà il regalo più bello. Ancora una volta il gossip ipotizza che Cecilia Rodriguez è incinta ma lo dicono anche i follower che seguono la sorella di Belen e che le scrivono che è diventata più bella di lei. Tutto merito davvero di una dolce attesa? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno già annunciato il matrimonio, la proposta c’è stata, è arrivata in montagna e ancora una volta in mezzo alla natura e tra baite romantiche arriva il più dolce dei pettegolezzi. In tanti notano il pancino ma dobbiamo anche ricordare che Cecilia Rodriguez ha anche raccontato di avere qualche problemino. Forse un’intolleranza ad alcuni alimenti ma c’è quel video che sembra rivelare una rotondità sospetta, una gravidanza.

Cecilia Rodriguez è incinta? Il pancino c’è

Più volte la compagna di Ignazio Moser ha riso sul numero di volte che la cronaca rosa le ha attribuito una gravidanza. Lei spera accada presto ma ogni volta ha dovuto smentire e non è mai una gioia doverlo fare, soprattutto quando un figlio si cerca e non arriva così facilmente.

Inoltre, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno appena iniziato i preparativi per il matrimonio, tutti suppongono sarà a settembre, forse ottobre, di certo non si sposeranno con il gran caldo, come sconsigliato in modo categorico da Belen. Intanto, il ventre è arrotondato, magari anche questa volta è solo un gonfiore ma mai come questa volta è ben evidente. Nelle foto invece, Cecilia sembra fare di tutto per non mostrare la pancia, come in genere fanno le mamme in dolce attesa quando non hanno ancora annunciato la dolce attesa. Sarà un Natale con il dono più bello per la coppia?