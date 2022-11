Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi: finalmente la romantica proposta

Ha detto si! Con un video sui social Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez mostrano alcuni dettagli della proposta di matrimonio

Questa volta è vero! Non sono rumors, non sono indiscrezioni. Ignazio Moser ha fatto la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez e la bella argentina ha detto si! Lo ha rivelato in questo giorno di festa, sui social, lo stesso Ignazio, postando un romantico video sulla sua pagina instagram. Si vede pochissimo, il tanto che basta per notare al dito di Cecilia un bell’anello. E poi tanto romanticismo: c’è la montagna, il posto del cuore della coppia ormai da anni; una cena romantica…E ci sono le luci, tante luci, le candele, i cuori. Ignacio però ha mostrato molto poco di questa proposta: non vediamo il volto di Cecilia che non ha neppure commentato, almeno per ora, niente di quello che è successo in queste ore. Ma immaginiamo che entrambi saranno felicissimi dopo questo momento pieno di emozioni e d’amore. Un sogno che si corona, dopo una relazione caratterizzata da alti e bassi e tanti momenti difficili che la coppia ha sempre affrontato, andando avanti e superando ogni ostacolo. Un amore sbocciato nella casa del Grande Fratello VIP e proprio a distanza di cinque anni da quei primi baci tra armadi e confessionale, per la coppia è arrivato il momento del matrimonio. Negli ultimi mesi si è molto parlato di un bebè, di una possibile gravidanza ma Cecilia e Ignazio non hanno mai confermato di essere in attesa di un bambino. Hanno invece raccontato aspetti molto molto bollenti del loro rapporto, come quella volta in cui fecero sess* nel camerino di Mattino 5 in attesa di entrare in studio…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi: la proposta

Vediamo dunque il video molto breve che la coppia ha postato pochi minuti fa sui social per annunciare la lieta novella. “Ha detto si” ha scritto Ignazio, pronto a passare il resto della sua vita al fianco di Cecilia.