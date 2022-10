Cecilia Rodriguez è incinta o è gonfiore?

Cecilia Rodriguez è incinta del primo figlio? Il pancino c'è ma lei non dice nulla

Per l’ennesima volta arriva il dolce gossip di Cecilia Rodriguez incinta ma lei non dice nulla. I fan sperano che questa sia la volta giusta, il pancino sembra davvero spuntare dietro il tessuto nero. Un abito aderente, Cecilia Rodriguez è bellissima e forse un po’ complice lo scatto sembra sia incinta. Forse è solo gonfiore, di recente la sorella di Belen ha confidato che non stava benissimo e che doveva seguire una dieta per riprendersi del tutto. Problemini che non ha chiarito ma niente di grave, adesso invece il gossip torna alla carica e il pancino diventa sospetto. E’ sul red carpet dell’evento Belvedere Vodka Italia che Cecilia ha fatto pensare che sia in attesa del primo figlio. Per il momento nessuna smentita ma forse sarà anche stanca di dire che non c’è nessuna gravidanza.

Cecilia Rodriguez e la voglia di maternità

Non ha mai nascosto che oltre ad essere zia vorrebbe anche diventare mamma ma vorrebbe anche essere lasciata in pace, l’annuncio quando arriverà il momento di farlo lo farà. Il sogno che ha nel cuore però mette sempre in allerta i paparazzi. Nell’ultimo periodo la più piccola dei fratelli Rodriguez ha dovuto rinunciare a più di un evento ma adesso sembra abbia risolto del tutto i suoi malesseri.

Ieri sul red carpet insieme al suo Ignazio Moser è apparsa davvero in gran forma, elegantissima nel suo lungo vestito nero con spacco. Il pancino sembra più un leggero gonfiore o solo colpa dell’abito. E’ anche tornata ad allenarsi, lei che a differenza di Belen non ama molto lo sport, chiudersi in palestra e adora invece mangiare, si concede spesso cibo che sa bene dovrebbe evitare. Attendiamo la smentita della dolce attesa, è molto probabile che dopo avere sorseggiato vodka la Rodriguez non sia incinta e che quindi i fan della coppia dovranno attendere ancora.